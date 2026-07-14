Rubavano detersivi e alimenti invece di fare le pulizie in un supermercato: denunciati

Cronaca · polizia di stato

Curioso episodio accaduto la notte scorsa in un supermercato sito nella zona alta della città. Il personale di vigilanza, che monitora a distanza le telecamere per la videosorveglianza poste all’interno del supermercato, notava che, nel corso della notte, il personale della ditta di pulizie, mentre effettuava il proprio lavoro, si impossessava di un ingente quantitativo di merce posta sugli scaffali dell’esercizio commerciale e la portava all’esterno del supermercato.

I responsabili del punto vendita, da qualche tempo, in effetti, avevano notato dei sospetti ammanchi di merce e, per tale motivo, avevano intensificato la vigilanza.

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In quest’ultima occasione, scoperti nella flagranza i ladri, il personale di vigilanza ha allertato la proprietà e immediatamente dopo la Polizia di Stato.

Gli agenti delle Volanti della Questura sono intervenuti immediatamente sul posto per accertare quanto denunciato. Infatti, il tempestivo arrivo dei Poliziotti ha consentito di bloccare sei persone (4 uomini e due donne) che già avevano caricato sul furgone della ditta di pulizie la merce da poco rubata e di denunciarli per il reato di furto.

I ladri avevano prelevato merce di diversa natura che andava da prodotti per la casa al bricolage, al cibo.

La roba, dopo le incombenze di legge, è stata restituita al legittimo proprietario.