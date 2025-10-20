Rugby, esordio vincente in serie B per il XV del Sud Est

Esordio da sogno per il XV del Sud Est, la nuova franchigia nata dalla fusione tra Syrako Rugby e Rugby Ragusa, che nella sua prima storica partita in Serie B conquista una vittoria pesantissima in trasferta. Sul campo di Bari, i siciliani si impongono 21-15, conquistando i primi quattro punti stagionali e mettendo subito in chiaro le proprie ambizioni.

Una partita condotta per larghi tratti dalla formazione siciliana, brava a portarsi fino al 21-5 prima di subire, nel finale, il ritorno dei padroni di casa. Un piccolo calo di concentrazione che, come ammettono i protagonisti, servirà da lezione per le prossime sfide.

Tra i protagonisti della vittoria, Vincenzo Fazzino, veterano del rugby siracusano e colonna della nuova formazione. “Rompere il ghiaccio con una vittoria era fondamentale — spiega Fazzino —. Abbiamo dimostrato superiorità in mischia chiusa e nel gioco aperto, anche se non sempre siamo riusciti a concretizzare. Sul 21-5 forse ci siamo un po’ rilassati, ma siamo rimasti lucidi fino alla fine e abbiamo portato a casa il risultato, che poteva essere anche più largo.”

Per Fazzino, oltre vent’anni di rugby sulle spalle, l’emozione dell’esordio in Serie B è stata speciale: “Ogni volta è come la prima. Questa è una passione che non si spegne. Anche se hai famiglia, lavoro e poco tempo, quando senti il rumore dei tacchetti e l’odore dell’erba, tutto torna. Giocare accanto a compagni come Amenta, Sapuppo e Bordonaro è un onore. Forse ci sono arrivato tardi, ma me lo sono meritato.”

Il gruppo, sottolinea l’esperto giocatore, resta la vera forza del XV del Sud Est: “La chiave è la compattezza – racconta Fazzino – . Unire due squadre e due città non era semplice, ma ci siamo riusciti. Quest’anno abbiamo alzato l’asticella con nuovi innesti di qualità, anche dall’Argentina. Gli allenamenti sono più intensi e il gruppo è sempre più affiatato. Le prossime gare ci diranno a che punto siamo davvero.”

Il prossimo impegno sarà casalingo — anche se a Ragusa, vista l’indisponibilità del campo di Siracusa per motivi di omologazione — contro la Primavera Rugby, squadra romana retrocessa dalla Serie A e tra le favorite del girone. “La Primavera è una società storica, con un gruppo giovane ma di valore. Sarà un ottimo banco di prova per noi. Capiremo dove possiamo arrivare e su cosa dobbiamo ancora lavorare.”

Gli obiettivi stagionali restano chiari: “La priorità è consolidare la categoria senza troppi patemi — conferma Fazzino —. Il girone è impegnativo, con tante trasferte lunghe e tre derby siciliani contro CUS Catania e Messina. Ma abbiamo programmato tutto con serietà, anche dal punto di vista economico e logistico.”

Infine, uno sguardo al futuro del rugby aretuseo: “Il movimento a Siracusa è in salute. La società ha investito molto nel mini rugby e nei settori giovanili, che sono la vera base del progetto. Il sogno è avere presto una casa tutta nostra, un impianto che permetta al rugby siracusano di spiccare il volo.”