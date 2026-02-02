Rugby, il XV del Sud Est travolge il Tigri Bari

Vittoria casalinga per il XV del Sud-Est contro Tigri Bari. Nell’ultima partita del girone di andata di serie B il tabellino recita come risultato finale 50 a 10 per la compagine siciliana.

Partita bellissima, con il XV del Sud-Est che parte subito forte e, nonostante la reazione delle Tigri si porta in vantaggio nei primi 10 minuti. Fase centrale del primo tempo molto combattuta, ma al 30′ è ancora la compagine siciliana a passare. Poi ancora la risposta degli ospiti che fissano, con una bella meta di Longo, il risultato del primo tempo sul 14 a 10.

Ma nella seconda frazione di gioco è il XV del Sud-Est, ancora una volta, a legittimare il vantaggio con una bella meta di Failla. Intorno alla metà del secondo tempo, poi, i padroni di casa dilagano e grazie ad uno scatenato Ponteprimo volano sul 43 a 10. L’ultima meta, che fissa il punteggio sul 50 a 10, è del capitano, Ruben La Rocca, che chiude la bella giornata di rugby.

Con questo successo la formazione del Sud Est si conferma terza forza del campionato con 36 punti, dietro solo alla Primavera Rugby (42 lunghezze) e il Cus Catania (39 punti). Ora riposo, poi si tornerà in campo contro la Primavera Roma, fuori casa, il 15 febbraio