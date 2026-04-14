Rugby, il XV del Sud Est vince in rimonta: tutto aperto per il finale di stagione

Si chiude con una vittoria l’ultima gara casalinga del campionato di Serie B per il XV del Sud-Est, che allo stadio del rugby di Ragusa supera il Rugby Nuovo Salario al termine di una partita intensa e dai due volti.

Nel primo tempo, gli ospiti impongono il proprio ritmo di gioco, mantenendo il vantaggio nel punteggio dal primo all’ultimo minuto della frazione. Il Rugby Nuovo Salario costruisce tanto, occupa stabilmente la metà campo del Sud-Est e si rende pericoloso con continuità, costringendo i padroni di casa a difendersi per lunghi tratti, soprattutto nei propri 22.

Nella ripresa, però, cambia completamente la partita. Il XV del Sud-Est rientra in campo con un altro atteggiamento, ribalta l’inerzia del match e torna protagonista, riuscendo a prendere il controllo del gioco e del punteggio. Una reazione di carattere che conferma la crescita del gruppo e la capacità di restare dentro la partita anche nei momenti più difficili.

Una vittoria fondamentale che mantiene apertissima la corsa nelle zone alte della classifica, in vista dell’ultima giornata di campionato.

Il campionato si deciderà infatti negli ultimi 80 minuti: il XV del Sud-Est sarà impegnato il 5 maggio a Frascati, in uno scontro diretto contro una delle squadre di vertice. Nel frattempo, il Cus Catania, vittorioso nello scontro diretto proprio contro Frascati, è salito a quota 65 punti e affronterà la capolista a Roma.

Un intreccio di risultati che lascia ancora tutto aperto in questo avvincente campionato di Serie B, che ha visto il XV del Sud-Est protagonista assoluto già al suo primo anno nella categoria.