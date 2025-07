Rugby, il XV del Sud Est vola in Serie B: promozione d’ufficio per Syrako-Ragusa

La franchigia che unisce Syrako e Ragusa Rugby promossa d’ufficio in serie B. Una nuova sfida per la compagine che ha già dimostrato, nel suo campionato d’esordio, grande affiatamento. Infatti, al di là di quanto ottenuto sul campo, ovvero la finale play-off per il salto di categoria dalla Serie C, persa contro Benevento, per la franchigia che unisce Syrako e Ragusa Rugby nella giornata di ieri è arrivata la promozione d’ufficio.

La franchigia del Sud Est è stata ripescata in virtù del’ ottimo piazzamento ottenuto nella stagione sportiva 2024/25 nonché dei requisiti sportivi, disciplinari e strutturali posseduti dalle due compagini ( Ragusa Rugby e Syrako Rugby) con la volontà di proseguire il percorso di crescita all’interno di una franchigia territoriale.





Una scelta, quella della federazione, che cambia, ovviamente, i programmi iniziali per la stagione prossima ventura, da parte del XV del Sud-Est. Ma le due società, forti degli ottimi riscontri del percorso comune avviato durante lo scorso anno, sono pronte ad accettare anche questa nuova, difficile sfida.

“È chiaro – spiegano Erman Dinatale ed Enzo Bovi, presidenti di Ragusa Rugby e Syrako – che questa notizia, inattesa ma che, di fatto, segna un ulteriore riconoscimento del campionato affrontato la scorsa stagione, dove il nostro cammino si è fermato solo in finale, contro Benevento, ci costringe a rivedere tutta la preparazione e le prospettive, anche economiche, del prossimo campionato. Ma le sfide non ci preoccupano, anzi, ci spingono a migliorare, anche nelle emergenze, e a cementare, ancor di più, il nostro percorso insieme. Saremo pronti, anche questa volta, a fare la nostra parte”.

Queste le squadre che parteciperanno al prossimo campionato di serie B Girone 5: Old Colleferro Rugby, Frascati Rugby Club 1949, Villa Pamphili Rugby FC, R. Roma Olimpic Club 1930 (Cadetta), Cus Catania Rugby, Messina Rugby 2016, Unione R. Benevento, Tigri Rugby Bari 1980, Rugby Nuovo Salario, XV del SUD EST