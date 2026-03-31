Rugby, il XV Sud-Est vince a Roma: finale di campionato apertissimo

Importante successo in trasferta per il XV del Sud-Est, che domenica ha superato la Capitolina con il punteggio di 22-12, conquistando anche il punto di bonus offensivo grazie alle quattro mete realizzate.

Una gara non semplice, iniziata in salita con una meta subita nei primi minuti, ma interpretata con carattere e determinazione dalla formazione del Sud-Est, capace di reagire e portare a casa una vittoria pesante sia sul piano tecnico che su quello della classifica.

A due giornate dal termine del campionato di Serie B, il girone resta estremamente aperto. La Primavera è già matematicamente promossa in Serie A, mentre alle sue spalle la lotta per le posizioni di vertice è ancora tutta da definire.

Frascati Rugby e CUS Catania occupano attualmente il secondo posto a quota 60 punti, con il XV del Sud-Est quarto a 56 punti e pienamente in corsa.

Il prossimo turno vedrà il XV del Sud-Est impegnato in casa contro il Rugby Nuovo Salario, mentre a Catania si giocherà lo scontro diretto tra CUS Catania e Frascati. Nell’ultima giornata, i catanesi affronteranno la Capitolina, mentre il XV del Sud-Est chiuderà il campionato contro Frascati in un altro confronto diretto.

Per il XV del Sud-Est, la strada è tracciata: vincere entrambe le gare, cercando di ottenere il massimo dei punti disponibili, e attendere gli sviluppi degli altri campi.

Gli scenari restano aperti: una vittoria del CUS Catania nello scontro diretto potrebbe consolidare la loro posizione, mentre un successo di Frascati riaprirebbe completamente la corsa, permettendo al XV del Sud-Est di giocarsi le proprie chance fino all’ultima giornata.

Il finale di stagione si preannuncia quindi intenso e ricco di possibilità, con tutti i verdetti ancora da scrivere.