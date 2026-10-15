Rugby, parte la stagione del XV del Sud-Est: domenica esordio contro il San Gregorio

Sport · Serie B

Prende ufficialmente il via la stagione 2026/27 del XV del Sud-Est, la formazione nata dalla collaborazione tra le realtà rugbistiche di Ragusa e Siracusa e pronta ad affrontare una nuova avventura nel Campionato Nazionale di Serie B.

Il debutto è in programma *domenica 18 ottobre alle ore 15:30, allo Stadio del Rugby di via Forlanini a Ragusa, dove il XV del Sud-Est affronterà il San Gregorio Rugby nella prima giornata di campionato.

Dopo il lavoro svolto durante la preparazione estiva e le prime uscite precampionato, per la squadra arriva finalmente il momento del confronto ufficiale. Una stagione che si annuncia impegnativa e stimolante, con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita di un progetto che vuole rappresentare sempre di più il rugby della Sicilia sud-orientale.

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La gara di domenica sarà disputata ancora a porte chiuse. Sarà però l’ultima partita casalinga senza pubblico: la successiva gara interna del XV del Sud-Est è infatti prevista per domenica 29 novembre, quando lo stadio potrà tornare ad accogliere tifosi e appassionati.

Per consentire comunque agli appassionati di seguire l’esordio in campionato, XV del Sud-Est–San Gregorio sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del XV del Sud-Est.

L’inizio della nuova stagione rappresenta anche l’occasione per ringraziare le aziende e i partner che hanno deciso di sostenere il progetto: sia gli sponsor che accompagnano da tempo le due realtà coinvolte, sia quelli che hanno scelto quest’anno di credere nel percorso del XV del Sud-Est. Un sostegno fondamentale per continuare a costruire e consolidare un progetto sportivo che mette insieme atleti, società e territori.

L’appuntamento è quindi per domenica 18 ottobre, alle ore 15:30, per il primo calcio d’inizio della stagione.