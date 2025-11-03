Rugby, terza vittoria per il XV Sud-Est: battuta Benevento

Lo scorso anno, una sconfitta aveva determinato, al fotofinish, il mancato raggiungimento di un traguardo importante, poi comunque ottenuto. Quest’anno, la sfida allo stadio Alfredo Dell’Oste di Benevento, per il XV del Sud-Est, si è tradotta in un altro successo, il terzo di fila, in questo avvio di campionato di Serie B.

La cronaca: parte forte il Benevento, che al 6′ è già avanti con la meta di Knadil, trasformata da Cioffi. Sette a zero. Ma al 9′ è Dicaro, per il XV del Sud-Est, a rispondere, con una meta non trasformata, 7 a 5.

Ancora Dinatale, al 22′ con un bel piazzato sancisce il sorpasso della franchigia siciliana, 7 a 8.

Il XV del Sud-Est prosegue il proprio lavoro, ma è Benevento, sul finire del primo tempo, a trovare un altro guizzo. Meta dei padroni di casa, ancora con la coppia Knadil-Cioffi. Ed è 14 a 8, a testimonianza di una gara, punto a punto, fisica, nervosa, equilibrata, da risolvere solo all’ultimo istante.

Un secondo tempo che si apre con la determinazione della franchigia siciliana la quale, grazie alla vena di uno straripante Paternò, realizza subito la meta del nuovo sorpasso al secondo minuto. Trasforma il solito ispirato Dinatale, è ciò significa 14 a 15.

Meno di 10 minuti dopo, all’11’, sale in cattedra ancora Paternò, che fa volare gli ospiti con un’altra meta al 14-20, massimo vantaggio.

Ma, come detto, ogni sfida con Benevento è ostica e i campani tirano fuori le unghie e prima al 33′, con la meta di Ciampa, poi con la coppia Russo-Cioffi, al tramonto della partita sembrano far propria l’intera posta portando i padroni di casa sul 26 a 20.

Ma la sfida, infinita, deve regalare ancora l’ultima emozione. Ed è la meta di Bordonaro, il quale finalizza una splendida azione, l’ennesima, della formazione siciliana, con la realizzazione di Dinatale a regalare vittoria e cinque punti agli ospiti.

Il commento: partita di carattere, partita di testa, partita da squadra vera. Torniamo da Benevento esattamente da dove avevamo lasciato la scorsa stagione: con l’idea di non mollare mai. Ora pausa lunga e poi si ripartirà, in casa, contro Messina.

Nel frattempo, per l’Under 16, anch’essa impegnata nella giornata odierna, partita in chiaroscuro. Partenza in salita contro i pari età di Malarazza e chiusura della prima frazione, sotto di due mete, 3 a 1 per gli ospiti. Nella ripresa maggiore vigore, ma il parziale si chiude 4 mete a 3 per Malarazza che vince fuori casa. Un peccato per il cattivo approccio al match, ma il primo punto fa ben sperare per il prosieguo del campionato. Ancora molto da lavorare per il team degli allenatori, Daniele Mazzone, Giuseppe Carta, Giulio Corallo ed Erman La Rocca, e per i ragazzi, con i ragusani accompagnati a Siracusa dal Team Manager di categoria Alfredo Scafè.

Impegnate anche le ragazze Under 14 in quel di Catania, per la prima tappa di Sotto il Vulcano, manifestazione promossa dalla Fir Regionale e ospitata nell’impianto del Cus Catania e organizzata dal Vulcano Rugby. Presenti una settantina di atlete dei Dioscuri di Agrigento, dei Camarda Rugby Basilicata, dei Cavalieri di Malta, del Vulcano Etna Rugby, e ovviamente, del XV del Sud-Est. Queste ultime accompagnate da Raffaele e Milena Criscione. Prima parte dedicata al rugby tag, coinvolgendo tutti i presenti, poi due partite Under 16 e una Under 14 con congiunto finale Under 16-18. Divertimento, condivisione e comunità per un settore, quello femminile, in costante crescita.