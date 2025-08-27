Ruspe dentro la riserva Ciane-Saline, interrogazione al Libero Consorzio di Siracusa

È polemica attorno alla gestione della Riserva Naturale Ciane-Saline, dopo la segnalazione di presunti lavori effettuati con l’ausilio di escavatori meccanici nell’area delle foci dei fiumi Ciane e Anapo. La denuncia, presentata dal Comitato Parchi e riportata dal quotidiano La Sicilia il 25 agosto, ha sollevato il sospetto che tali interventi possano costituire una violazione del regolamento regionale di gestione dell’area protetta.

Il consigliere provinciale e sindaco di Carlentini Giuseppe Stefio ha quindi presentato una interrogazione al Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ente gestore della riserva, chiedendo chiarimenti sulla legittimità dei lavori e sulle eventuali autorizzazioni rilasciate.





Secondo Stefio, l’impiego di ruspe per spostare sedimenti sabbiosi potrebbe configurarsi come una vera e propria manomissione dell’habitat fluviale, con gravi conseguenze per l’equilibrio idraulico e biologico dell’area. “Il regolamento regionale – si legge nel documento – vieta interventi meccanici e artificiali non autorizzati, proprio per garantire la tutela di flora, fauna e habitat naturali”.

Nell’interrogazione il consigliere chiede al Presidente del Libero Consorzio: se sia a conoscenza dell’utilizzo di mezzi meccanici nella riserva e, in caso affermativo, se l’attività sia stata regolarmente autorizzata; quali siano le finalità degli interventi e le misure di salvaguardia previste; se siano in corso verifiche e controlli per accertare eventuali violazioni; come si intenda agire per prevenire futuri interventi non autorizzati che possano compromettere l’integrità della riserva.