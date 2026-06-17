Ruspe in spiaggia a Fontane Bianche senza autorizzazione: bloccate dalla Guardia Costiera

Nella serata di ieri, a seguito di una segnalazione telefonica di un cittadino, pervenuta alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Siracusa, personale militare appartenente al Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Guardia Costiera è intervenuto in località Fontane Bianche, dove era in corso un’attività illecita di movimentazione di sabbia mediante l’impiego di mezzi meccanici cingolati e gommati.

L’intervento tempestivo ha consentito di interrompere le operazioni illecite in corso, con l’immediata sospensione dei lavori e l’allontanamento delle ruspe dall’area demaniale.

Sono in corso gli accertamenti finalizzati all’individuazione delle singole responsabilità ed alla contestazione delle sanzioni nei confronti della ditta esecutrice dei lavori e del committente, titolare di una struttura balneare presente in loco, beneficiario dell’abusivo apporto di sabbia nella parte della battigia antistante il lido.