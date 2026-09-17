Attualità · viale Tica 91

L’app di Siracusa News, gratis su iPhone e Android.

Sabato a Siracusa aprirà il Mercato Campagna Amica al coperto. Si aggiunge a quello all’aperto di Piazza Adda. Un nuovo punto vendita diretta degli agricoltori per soddisfare le richieste di tanti consumatori che vogliono mangiare bene con prodotti di qualità portati direttamente dai campi.

Nel cuore della città arriveranno i contadini per far conoscere le specialità del territorio e diffondere la cultura del benessere grazie al cibo, che soprattutto i bambini devono apprendere. Ogni alimento che si consuma – sottolinea Coldiretti Siracusa – è un progetto salutare dove il metodo di coltivazione, il luogo, il percorso compiuto dal campo alla tavola diventano elementi essenziali contro i cibi multi processati.

Durante le giornate di apertura, il martedì dalle 15 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14 saranno organizzati eventi proprio per i piccoli con percorsi sensoriali, corsi di assaggio di olio e altre attività per avvicinare i bimbi al mondo dell’agricoltura.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Tantissime le novità tra cui l'”Agri Take way”: piatti pronti cucinati dai cuochi contadini al momento per un pranzo salubre. Durante l’inaugurazione di sabato tante degustazioni tra cui quelle della scaccia a cura della food influencer Luisa Marabita.