Sabato a Siracusa la giornata della finanza etica

Sabato 13 gennaio nella sede delle suore francescane in via delle Olimpiadi 29 a Siracusa si svolgerà la Giornata della Finanza Etica. Coordina la giornata Maria Giovanna Coltello coordinatrice Git (gruppo di iniziativa territoriale) Sicilia sud-est. Il programma prevede dalle 9 alle 12 la presentazione di giochi di educazione alla Finanza critica ed al contrasto ai cambiamenti climatici a cura di Silvia Caffarelli componente del GIT Sicilia Sud-Est. Attraverso il gioco si vuole proporre ai bambini ed ai giovani un nuovo modo di approcciarsi a questi fondamentali problemi. Sono in particolare invitati gli educatori e gli insegnanti di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 19 si terrà invece la presentazione del video: Filo diretto con il Direttore Nazareno Gabrielli e la Presidente Anna Fasano sull’andamento di Banca Etica a settembre 2023. I dati verranno commentati da Luciano Modica consigliere di amministratore, Gigi Latina componente del collegio sindacale, Gabriele Vaccaro bancario della filiale di Palermo e da Sebastiano Mannino componente del Git.