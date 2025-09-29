Sabato la presentazione del libro “SLA: Solo Lui può Aiutarci” di Salvatore Bisicchia a Siracusa

Sabato alle 17.30, nella sala Convegni “Monsignor Ettore Baranzini”del Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, sarà presentato il libro “SLA: Solo Lui può Aiutarci” di Salvatore Bisicchia.

Il libro non racconta solo la storia di una malattia. È la storia di come affrontarla con fede, coraggio e amore. Di come, anche quando tutto sembra perduto, si possa trovare una nuova voce ― anche se quella voce arriva dagli occhi. Un libro autentico, intenso, che parla al cuore e all’anima. Per chi cerca una testimonianza vera di speranza. Per chi ha bisogno di credere che la luce esista, anche nei momenti più bui.

L’incontro sarà moderato da Angelo Di Tommaso, giornalista, direttore di Telecittà News che ha curato la prefazione del libro. Previsti gli interventi di don Aurelio Russo, rettore del Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa e del dottore Matteo Schisano, medico pneumologo, attualmente in servizio presso l’ospedale “Umberto Primo” di Siracusa. Sarà presente Delia Catania, moglie dell’autore che saluterà gli intervenuti e consegnerà le copie del libro.