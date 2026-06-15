SAC, Giansiracusa: “Nessuna decisione imminente. Serve un percorso consapevole e condiviso”

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa continua l’attività di approfondimento e monitoraggio sulla procedura di privatizzazione di SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania.

Nelle ultime settimane l’ente ha promosso richieste di documentazione, accessi agli atti e iniziative di approfondimento tecnico finalizzate a garantire la massima trasparenza su una vicenda strategica per il futuro del territorio provinciale.

«Siamo attualmente nella prima fase della procedura – dichiara il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa – che prevede, entro il 15 giugno, la manifestazione di interesse da parte dei soggetti privati interessati. Successivamente si aprirà una fase altrettanto importante, nella quale i soci pubblici saranno chiamati a definire le linee guida della futura governance societaria».

Proprio su questo aspetto è già in corso un confronto tra i soci pubblici per elaborare una proposta condivisa da sottoporre agli advisor e ai soggetti che accederanno alla seconda fase della procedura.

Il Presidente Giansiracusa sottolinea inoltre come non vi sia alcuna decisione imminente riguardo all’eventuale cessione delle quote detenute dal Libero Consorzio.

«È importante chiarire che la scelta di vendere o meno le quote dell’ente non è all’ordine del giorno delle prossime settimane. Si tratta di una valutazione che arriverà in una fase successiva della procedura, indicativamente nel mese di ottobre, e che richiederà tutti gli approfondimenti necessari».

Durante l’assemblea dei soci del 9 giugno, la richiesta avanzata dal Libero Consorzio di concedere tempi più ampi per il confronto e l’analisi è stata accolta. Per il 16 giugno è stata infatti convocata una nuova assemblea che consentirà di proseguire il lavoro sulle linee guida senza assumere decisioni definitive sull’assetto societario o sull’eventuale cessione delle quote.

Nel frattempo il Consiglio del Libero Consorzio, nella seduta del 3 giugno scorso, ha approvato un ordine del giorno che consentirà ai consiglieri provinciali di avvalersi del contributo di esperti e professionalità qualificate per approfondire gli aspetti economici, giuridici e strategici della vicenda.

In tale contesto la Presidenza ha individuato nel professor Pierpaolo Sanfilippo un supporto tecnico-scientifico per accompagnare l’ente nell’analisi della documentazione e nella formulazione delle proprie valutazioni.

«Vogliamo che ogni decisione sia assunta con piena consapevolezza e nell’esclusivo interesse del territorio – conclude Giansiracusa –. Per questo continueremo a garantire trasparenza, approfondimento tecnico e confronto con i portatori di interesse, informando costantemente cittadini e amministratori sull’evoluzione della procedura».