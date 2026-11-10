Sac: pubblicato l’avviso per la presentazione di una proposta di candidatura al CdA

Su atto di indirizzo del presidente Michelangelo Giansiracusa, il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha approvato e pubblicato l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla formulazione di una proposta di candidatura per la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione della Società Aeroporto Catania S.p.A. (SAC).
L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle prerogative del Libero Consorzio quale socio della società, a seguito delle dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione.
Le candidature potranno essere presentate entro le 10 di venerdì 13 novembre, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
La procedura tiene conto della prevista convocazione dell’Assemblea dei soci Sac per martedì 17 novembre 2026, in vista delle determinazioni relative anche alla composizione del Consiglio di Amministrazione.