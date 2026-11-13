Sac, Stefio: “Siracusa ha il 12% ma non conta nulla. Chi decide sul nostro futuro?”

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Video · L'intervista

La rappresentanza della provincia di Siracusa nel consiglio di amministrazione della SAC, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, e il futuro degli investimenti sul territorio. A sollevare la questione è Giuseppe Stefio, sindaco di Carlentini e consigliere del Libero Consorzio comunale di Siracusa, che interviene alla vigilia della scadenza dell’avviso per la presentazione delle candidature al Cda, fissata per domani, 14 novembre.

Stefio lancia innanzitutto un appello ai professionisti siracusani affinché partecipino alla procedura: “Faccio un appello, anche se siamo ormai all’ultimo giorno utile, affinché presentino il proprio curriculum”. Ma il tema delle candidature è soltanto una parte di una questione che, secondo il primo cittadino, riguarda il peso politico ed economico della provincia nelle scelte strategiche della società aeroportuale. “Mi sono mosso non soltanto come sindaco di Carlentini, ma soprattutto come consigliere provinciale – spiega -. La vicenda SAC è molto delicata e dovrebbe indignare tutta la comunità siracusana, perché rischiamo di perdere un’occasione importante per il nostro territorio”.

Al centro delle critiche c’è la rappresentanza degli enti soci e, in particolare, il ruolo della Camera di commercio del Sud Est, che detiene una quota rilevante del capitale della società aeroportuale e si trova da anni in regime commissariale. “È assurdo che soggetti che non detengono neppure un’azione possano determinare le sorti future della SAC e quindi degli aeroporti di Catania e Comiso, senza offrire garanzie ai territori e agli enti che possiedono le quote societarie – sostiene Stefio -. Oltre il 60% delle quote fa capo alle Camere di commercio e quella del Sud Est è commissariata da quattro anni”.

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Una situazione sulla quale il sindaco di Carlentini solleva interrogativi, arrivando a ipotizzare un collegamento tra la durata del commissariamento e le scelte sulla governance aeroportuale: “Un commissariamento di questo genere, normalmente, non dovrebbe durare più di 90 giorni. Qui siamo arrivati a quattro anni, a voler pensare male, viene da chiedersi se questa situazione non si sia protratta proprio per gestire la vicenda Sac”.

Il nodo principale resta comunque il ruolo del Libero Consorzio di Siracusa, che detiene il 12% delle quote della SAC.

“L’ex Provincia Deve essere un partner attivo nelle decisioni che contano – sottolinea -. Non possiamo essere tagliati fuori dal consiglio di amministrazione e dalle scelte che riguardano il futuro degli aeroporti”. Stefio lega la questione della rappresentanza a quella degli investimenti e delle ricadute occupazionali, ritenendo che la provincia debba ottenere garanzie precise. “La SAC può rappresentare una svolta dal punto di vista sociale, economico e turistico per la nostra provincia – afferma -. Eppure, a oggi, non abbiamo garanzie né sul piano occupazionale né su quello degli investimenti infrastrutturali. Non possiamo perdere questa occasione”.

Per il sindaco e consigliere provinciale, la presenza siracusana negli organismi decisionali non deve essere interpretata come una questione di incarichi, ma come uno strumento per tutelare gli interessi del territorio. “Vogliamo essere parte integrante delle decisioni che contano, non per interessi personali, ma perché in gioco c’è il futuro dello sviluppo della provincia – ribadisce -. Chi detiene le quote societarie deve poter incidere sulle scelte e ottenere garanzie concrete”.

La scadenza dell’avviso per le candidature riporta così al centro del dibattito la composizione del prossimo consiglio di amministrazione della SAC e il peso che Siracusa potrà esercitare nelle decisioni strategiche della società: “È una delle vicende economico-finanziarie più importanti degli ultimi decenni per la provincia di Siracusa – conclude Stefio -. Non possiamo accettare di restare spettatori mentre si decide il futuro di infrastrutture fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio”.