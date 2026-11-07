Sala gremita per “Alle Pendici di Aitna”: il libro su Giorgio Maniace conquista Siracusa

Cultura · Pro loco

Sala gremita questa mattina nei locali della Pro Loco di Siracusa, in piazza Santa Lucia, per la presentazione ufficiale del volume “Alle Pendici di Aitna, Giorgio Maniace: eroe dimenticato”, opera di Daniela Helios edita da Il Manoscritto Edizioni.

Un pubblico attento e partecipe ha riempito ogni ordine di posto per riscoprire le gesta del celebre generale bizantino, figura cardine ma spesso poco valorizzata del passato medievale siciliano.

L’incontro, condotto con ritmo e brillantezza dalla docente Katia Pricone, ha saputo coniugare il rigore dell’approfondimento documentario alla piacevolezza del racconto letterario.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali di Alberto Moscuzza, Presidente dell’Associazione Lamba Doria, che ha rimarcato l’importanza di tenere viva la memoria storica e identitaria legata alle grandi figure che hanno segnato il territorio. A seguire, l’editore Rita Dugo ha illustrato il percorso editoriale del testo, evidenziando il valore culturale di restituire centralità a protagonisti ingiustamente lasciati ai margini

dalla storiografia tradizionale.

I momenti più suggestivi della mattinata sono stati scanditi dalle letture ad alta voce di Tiziana Vitanza, capaci di far rivivere le atmosfere dell’epoca descritte nel testo, e dalle applauditissime esecuzioni musicali del giovane violinista siracusano Matteo Zammitti, che ha allietato la platea con intermezzi di grande talento e intensità. L’iniziativa si è chiusa tra gli scambi di battute con l’autrice e un lungo applauso finale, confermando la forte attrattiva che la storia e le radici della città continuano a esercitare sulla comunità siracusana.