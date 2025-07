Saldi estivi 2025 in Sicilia: si parte oggi, ecco il calendario e le regole per acquisti sicuri

Dal 5 luglio al 15 settembre 2025 anche in Sicilia prende ufficialmente il via la stagione dei saldi estivi, attesissima da consumatori ed esercenti. Come previsto dalla normativa regionale, nella nostra isola sarà possibile effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno, garantendo così flessibilità ai commercianti e maggiore scelta per i clienti.

In questo articolo troverai il calendario completo e aggiornato dei saldi estivi 2025, insieme alle principali regole da rispettare per acquisti consapevoli e trasparenti, come indicato da Federazione Moda Italia e Confcommercio.

Calendario dei saldi estivi 2025 in Sicilia

Inizio saldi: sabato 5 luglio 2025

Fine saldi: domenica 15 settembre 2025

Promozioni libere: in qualsiasi periodo dell’anno, anche prima dei saldi

Regole per i saldi estivi 2025: diritti e doveri di clienti e commercianti

Cambi dei prodotti

Il cambio del prodotto acquistato durante i saldi non è un obbligo, ma è a discrezione del negoziante. Fa eccezione il caso in cui il capo sia danneggiato o non conforme: in quel caso scatta l’obbligo di riparazione, sostituzione o rimborso come previsto dal Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005). Il difetto va denunciato entro due mesi dalla scoperta.

Prova dei capi

Anche la possibilità di provare gli abiti è a discrezione del negoziante. Non esiste un obbligo di legge in tal senso.

Modalità di pagamento

I negozi sono tenuti ad accettare carte di credito e pagamenti elettronici, promuovendo così metodi di pagamento cashless.

Tipologia di merce in saldo

I prodotti in saldo devono essere stagionali o di moda, ovvero articoli che rischiano un deprezzamento se non venduti entro un certo periodo.

Prezzo e sconto

Ogni articolo in saldo deve riportare in modo chiaro e trasparente: il prezzo iniziale; la percentuale di sconto; il prezzo finale scontato

Attenzione: il prezzo da considerare come base di partenza è quello più basso applicato nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi, secondo quanto stabilito dal D.lgs 26/2023. Nelle regioni come la Sicilia, dove le vendite promozionali sono libere tutto l’anno, va considerato il prezzo praticato durante l’ultima promozione antecedente ai saldi.

Consigli utili per acquistare in saldo con consapevolezza

Federazione Moda Italia e Confcommercio invitano consumatori ed esercenti a rispettare le regole per tutelare il mercato e garantire trasparenza, sicurezza e correttezza. I saldi estivi sono un’opportunità per fare ottimi affari, ma solo se si seguono le regole.