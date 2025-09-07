Sale a tre il numero delle vittime sulla Ss 124, il sindaco di Buccheri: “installare il Tutor”

Sale a tre il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina sulla SS 124 che collega Buccheri a Palazzolo Acreide. A perdere la vita sono stati un 40enne di origine straniera e residente in provincia di Ragusa, che viaggiava a bordo di una Kawasaki Ninja, e un 33enne e una 39enne della provincia di Catania a bordo di un’altra Kawasaki.

Immediati i soccorsi ma non c’è stato nulla da fare. Per il 33enne è giunto l’elisoccorso ma purtroppo è morto per le gravi ferite riportate. I carabinieri di Noto stanno effettuando i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica. A seguito dell’incidente, avvenuto sul territorio di Buscemi, il sindaco Michele Carbè è intervenuto chiedendo che sul quel tratto di strada – già in passato oggetto di gravi incidenti – si possa intervenire con celerità per evitare nuovi episodi simili.





Sull’argomento è intervenuto anche il sindaco di Buccheri, Alessandro Caiazzo, che oltre a esprimere cordoglio per quanto accaduto, propone l’installazione del sistema di rilevamento della velocità “Tutor”. “Esprimo il più profondo cordoglio e la massima vicinanza ai familiari delle vittime e confido nel lavoro della Autorità che da anni cercano di affrontare questo problema – dice Caiazzo -. Non è di facile risoluzione, ma sono certo che si troverà il giusto rimedio, magari pensando all’istallazione definitiva del sistema Tutor. Intanto confidiamo in una presa di coscienza maggiore da parte dei motociclisti, che rimangono sempre i benvenuti nelle nostre comunità, ma che devono capire che la vita è solo una e non la si può buttare in questo modo, mettendo altresì a repentaglio anche l’incolumità di tutti coloro che il fine settimana transitano in quel tratto di strada; non ha alcun senso”.