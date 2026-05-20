Saline di Priolo, nuovo sistema di monitoraggio contro gli incendi: domani il convegno sulla tutela del Sito Natura 2000

Sarà presentato domani, giovedì 21 maggio, a partire dalle 9, nella sala “Santi Nicita” della biblioteca comunale di Priolo Gargallo, il progetto che consentirà di monitorare e tutelare l’area del Sito Natura 2000 Saline di Priolo con l’obiettivo in particolare di ridurre al minimo il rischio di incendi.

L’intervento, finanziato con le risorse del POC Sicilia 2014/2020, sarà illustrato nel corso di un convegno-workshop dal titolo “Rete di telerilevamento e monitoraggio incendi boschivi. Prevenzione, sicurezza e tutela del territorio”.

Il progetto rappresenta una risposta concreta e tecnologicamente avanzata a una delle emergenze ambientali più gravi che minacciano territori così delicati e importanti per l’ecosistema come le Saline di Priolo: gli incendi boschivi.

I temi al centro del workshop saranno le tecnologie per il monitoraggio e la prevenzione degli incendi, la tutela della biodiversità e del Sito Natura 2000, il ruolo delle istituzioni e della cittadinanza, le buone pratiche e le informazioni utili per prevenire gli incendi.

Il convegno sarà aperto dai saluti del sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, del vicesindaco e assessore all’Ambiente ed Ecologia Alessandro Biamonte.

A introdurre il dibattito e presentare i temi che saranno discussi nel corso della mattinata saranno Giusy Giandolfo, responsabile del settore Ambiente ed Ecologia del Comune di Priolo e il responsabile dei settori Protezione Civile e Polizia Municipale, Giovanni Mignosa.

Sono poi previsti gli interventi di Fabio Cilea, direttore della Riserva Naturale Orientata Saline di Priolo, che sarà anche il moderatore del dibattito e terrà una relazione su “Riserve naturali, Siti Natura 2000.”; dell’Ing. Umberto Carcassi su “Progetto impianto di telerilevamento e monitoraggio incendi”; dell’Arch. Giuseppina Fiasconaro su “Privacy, Sicurezza e Gestione Dati”; dell’Arch. Salvatore Bufalino del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco su “Incendi di interfaccia urbano/rurale”; della Dott.ssa Alessandra Trigilia del Comitato Antincendio Siracusa su “Catasto incendi ed uso dei suoli post incendio”.

Il convegno è stato organizzato grazie alla collaborazione della Protezione Civile di Priolo e con il gratuito patrocinio del Corpo Forestale di Siracusa e dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Siracusa.

La partecipazione all’iniziativa darà diritto al riconoscimento di 4 crediti formativi per gli Architetti.