Salute, ambiente e lavoro: in Confindustria Siracusa confronto su dati e prevenzione

Attualità · Zona industriale

Conoscere i dati epidemiologici per comprendere le condizioni di salute del territorio e rafforzare le strategie di prevenzione. È questo l’obiettivo del convegno “Salute, ambiente e lavoro: conoscere i dati per rafforzare la prevenzione”, in programma venerdì 13 novembre 2026, dalle 9.15 alle 14, nella sala “Ugo Gianformaggio” di Confindustria Siracusa, in viale Scala Greca 282.

L’incontro inaugura le Giornate Aretusee sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, promosse dal Gruppo tecnico Salute di Confindustria Siracusa. Il confronto coinvolgerà esperti dei Registri Tumori, dell’INAIL, dell’ASP e della medicina del lavoro, con l’obiettivo di approfondire il ruolo dei dati epidemiologici nella tutela della salute pubblica e dei lavoratori.

Il tema assume particolare rilevanza in un territorio come quello siracusano, caratterizzato da una significativa presenza industriale e da una storia ambientale e produttiva complessa. La lettura dei dati, sottolineano gli organizzatori, richiede un approccio scientifico che tenga conto della popolazione di riferimento, della sua struttura per età e dell’andamento dei fenomeni nel tempo. Elementi necessari per distinguere le tendenze dalle oscillazioni e individuare le evidenze che richiedono ulteriori approfondimenti, evitando interpretazioni allarmistiche.

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La prima sessione, dedicata ad ambiente e dati oncologici nel territorio siracusano, approfondirà il funzionamento e la gestione dei Registri Tumori, i criteri di classificazione e codifica, il ruolo dei marcatori genetici e le peculiarità dei dati relativi alle province di Catania, Messina, Enna e Siracusa. Una parte dei lavori sarà dedicata anche ai mesoteliomi e ai tumori naso-sinusali di possibile origine professionale.

La seconda sessione si concentrerà sui tumori professionali e sul lavoro nel territorio siracusano, con interventi dedicati al riconoscimento delle patologie da parte dell’INAIL, ai percorsi assicurativi e al ruolo della prevenzione rispetto a tumori e patologie asbesto-correlate.

A chiudere il programma sarà la tavola rotonda “Siracusa: dai dati alle azioni. Quale rete tra ambiente, lavoro, sanità e imprese?”, che metterà a confronto il Registro Tumori di Siracusa, i Registri Tumori di Catania, Enna e Messina, INAIL, ASP, S.Pres.A.L. e Confindustria Siracusa. L’obiettivo è individuare modalità di collaborazione per tradurre le evidenze scientifiche in interventi concreti di prevenzione e tutela della salute.

La registrazione dei partecipanti inizierà alle 8.30. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria entro il 6 novembre attraverso la segreteria organizzativa Kaleo Servizi. Il convegno è rivolto a 90 partecipanti delle professioni sanitarie e prevede sei crediti formativi ECM, subordinati alla partecipazione effettiva e al superamento della verifica di apprendimento.