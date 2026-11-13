Salute e ambiente, a Siracusa il confronto parte dai dati: “Prevenzione senza allarmismi”

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Partire dai dati scientifici, superare le percezioni e trasformare le conoscenze in azioni concrete di prevenzione. È il messaggio emerso dal convegno “Salute, Ambiente e Lavoro”, promosso da Confindustria Siracusa con il coinvolgimento di istituzioni sanitarie, mondo accademico ed enti di ricerca. Un confronto che ha messo al centro il rapporto tra condizioni ambientali, salute della popolazione e prevenzione, con particolare attenzione al territorio siracusano e al polo industriale.

Nel corso degli interventi è stata ribadita la necessità di affrontare le criticità senza pregiudizi, ma anche senza sottovalutazioni. “Cerchiamo di non mettere la testa sotto la sabbia, ragioniamo sulle problematiche, ma ne ragioniamo non in maniera ideologica, partendo da dati effettivi e dalla scienza”, ha sottolineato il presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale. L’obiettivo dell’iniziativa è stato proprio quello di riunire i soggetti che raccolgono e analizzano le informazioni, a partire dai registri tumori, per costruire un quadro utile a orientare le politiche di prevenzione.

Un approccio che, secondo gli organizzatori, deve diventare un percorso continuativo. La condivisione dei dati e il contributo degli esperti dovranno infatti tradursi in interventi concreti, nella formazione e nella prevenzione sia all’interno delle aziende sia a livello di popolazione. “Quello sulla salute, l’ambiente e il lavoro per noi non è mai un punto d’arrivo, ma è sempre un continuo miglioramento“, ha detto Guglielmo Arrabito, vice presidente di Confindustria Siracusa con la delega alla salute e alla sicurezza.

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Uno dei temi affrontati ha riguardato il lavoro dei registri tumori e le nuove tecnologie utilizzate per raccogliere e catalogare le informazioni. La direttrice del Registro tumori di Catania, Messina ed Enna, Margherita Ferrante, che opera in collaborazione con quelli di Siracusa e Ragusa, ha spiegato come l’intelligenza artificiale stia rendendo più rapida la prima fase di selezione dei dati, in passato particolarmente lunga e onerosa per gli operatori.

Il tempo risparmiato nella fase iniziale consente così di dedicare maggiori risorse alla catalogazione, all’interpretazione delle informazioni e al loro collegamento con i fattori di rischio presenti nei diversi territori.

Nel suo intervento, la responsabile ha riferito che il trend complessivo dei tumori in Italia è in diminuzione, pur con alcune tipologie che mostrano andamenti differenti. Un trend confermato anche a Siracusa e nell’area del Sin di Priolo con i dati dal 2003 al 2022 che evidenziano una decrescita sia dei tassi tumorali, sia della mortalità.

La Ferrante si è poi soffermata su alcuni tumori di origine neuroendocrina, come quelli del pancreas e del fegato, per i quali ha richiamato l’attenzione sulla possibile relazione con fattori ambientali e sostanze chimiche. Ha inoltre evidenziato le difficoltà legate alla diagnosi precoce di queste patologie, per le quali non sono ancora disponibili programmi di screening strutturati come quelli previsti per altri tumori.

La ricerca, ha spiegato, sta lavorando anche sul versante molecolare e sull’epigenetica, per approfondire il ruolo della suscettibilità genetica e dei diversi fattori che possono contribuire allo sviluppo delle patologie. Da qui il richiamo alla necessità di aggiornare le normative, monitorare le sostanze potenzialmente dannose e garantire il rispetto delle disposizioni in materia ambientale.

Un passaggio dell’intervento ha riguardato anche la distinzione tra i controlli in ambito industriale e quelli nei contesti urbani. Secondo la responsabile del registro, mentre negli impianti industriali l’attenzione e il monitoraggio sono elevati, in ambito urbano restano meno controllati alcuni fattori di rischio, tra cui il traffico veicolare e le sostanze utilizzate nella vita quotidiana.

Accanto al controllo delle esposizioni ambientali, è stato posto l’accento sugli stili di vita. Nel corso dell’intervento è stato ricordato che oltre il 75%, fino a quasi l’80%, dei fattori di rischio rilevanti per l’insorgenza di tumori e altre patologie è legato alle abitudini individuali. Alimentazione, fumo, consumo di alcol, uso di sostanze dannose e attività fisica restano quindi elementi centrali nelle strategie di prevenzione.

La tutela della salute, è stato sottolineato, richiede un approccio integrato, nel quale ambiente, comportamenti individuali, ricerca e politiche pubbliche siano considerati insieme. Anche le scelte ambientali quotidiane, come la gestione della plastica e degli altri materiali inquinanti, sono state richiamate tra gli aspetti sui quali occorre accrescere consapevolezza e informazione.

Il convegno si è così proposto non soltanto come un momento di approfondimento scientifico, ma anche come un’occasione per rafforzare la collaborazione tra istituzioni, imprese, sistema sanitario e mondo della ricerca. La sfida indicata è trasformare la disponibilità di dati e competenze in strumenti di prevenzione efficaci, capaci di tutelare la salute dei lavoratori e dell’intera popolazione del territorio siracusano.