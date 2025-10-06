“Salute e Sicurezza sul lavoro in ambienti confinati”, convegno nella sede di Confindustria Siracusa

Si terrà mercoledì 8 ottobre con inizio alle 8,30 nella sede di Confindustria Siracusa, in viale Scala Greca 282, il convegno a cura dell’Inail e di Confindustria Siracusa dal titolo “Salute e Sicurezza sul lavoro in ambienti confinati – Esperienze e buone prassi nelle aziende del Polo Industriale di Siracusa” .

Dopo i saluti del Sindaco Francesco Italia, del Presidente del libero Consorzio Michelangelo Giansiracusa, di Alessandro Caltagirone e Salvatore Madonia, rispettivamente Direttore generale e Direttore sanitario dell’ASP di Siracusa, interverranno il Presidente di Confindustria Siracusa Gian Piero Reale e Guido Monteforte Specchi Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Siracusa.

Gli interventi programmati saranno a cura di Francesco Giacobbe Direttore Inail UOT Catania e Messina, Tommaso Salemi Spresal Asp di Siracusa; Maria Alba Spadafora Dirigente Spresal Asp di Siracusa, Antonio Mignosa Consulente tecnico Salute e Sicurezza dell’Inail Sicilia; Sebastiano Midolo Dirigente servizio impiantistica antinfortunistica dell’Asp; Dario D’Amico Consulente tecnico Salute e sicurezza dell’Inail Sicilia.

A seguire Guglielmo Arrabito (Dirigente di Sasol) tratterà il tema “Esperienze buone prassi nelle aziende del Polo Industriale”. Carmelo Percolla (Inail Catania) parlerà di “Attrezzature a pressione. Adempimenti ed esperienze nell’ambito petrolchimico” .

Chiuderà Gaetano Penna – (RSPP di Coemi Srl) con “l’impatto dei finanziamenti ISI alle imprese sui livelli di salute e sicurezza, l’esperienza di Coemi”.

Introdurrà e modererà i lavori Claudia Villari – Dirigente territoriale INAIL di Siracusa. Il convegno è valido ai fini dell’aggiornamento professionale obbligatorio con riconoscimento di 3 CFP dall’Ordine degli Ingegneri di Siracusa.

L’evento è patrocinato dal Comune di Siracusa, dal Libero Consorzio comunale di Siracusa, dall’Ordine degli Ingegneri di Siracusa e dall’Asp di Siracusa