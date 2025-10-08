Ultime news

2 minuti di lettura
Asp

Salute Mentale, l’Asp Siracusa lancia “Famiglie in Rete” per il sostegno ai familiari dei pazienti

“Famiglie in Rete” prevede l'attivazione di sportelli di ascolto in diverse aree del territorio, offrendo mediazione psicologica, supporto sociale e consulenza orientativa

Asp salute mentale

“Famiglie in Rete” prevede l'attivazione di sportelli di ascolto in diverse aree del territorio, offrendo mediazione psicologica, supporto sociale e consulenza orientativa

2 minuti di lettura

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza e combattere lo stigma, l’Asp di Siracusa annuncia l’avvio del progetto “Famiglie in Rete: percorsi di sostegno nella salute mentale”.

L’iniziativa, coordinata dal Dipartimento Salute Mentale diretto da Rosario Pavone, fa parte del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) ed è specificamente dedicata al sostegno dei familiari dei pazienti con patologie psichiatriche. Dalle 10 alle 12 del 10 ottobre, nella sede del Centro Salute Mentale di viale Tica 39 a Siracusa, coloro che sono interessati potranno ricevere materiale informativo sul progetto e prenotare una consulenza. Inoltre, è già attivo un servizio informativo e di ascolto telefonico dedicato, al numero 345.8625792, contattabile dalle ore 9 alle 12 da lunedì a venerdì, che include anche l’opzione di comunicazione a mezzo Whatsapp.

“Il progetto, nasce dalla necessità di fornire un supporto strutturato – sottolinea Rosario Pavone –. Nonostante il loro ruolo centrale i familiari dei pazienti psichiatrici ricevono parzialmente un adeguato supporto psicologico, psicoeducativo e relazionale da parte dei servizi innescando sentimenti di frustrazione, depressione e abbandono. Grazie a questo progetto potranno avere la giusta attenzione”.

“Famiglie in Rete” prevede l’attivazione di sportelli di ascolto in diverse aree del territorio, offrendo mediazione psicologica, supporto sociale e consulenza orientativa. Il progetto rafforza, inoltre, la collaborazione tra gli operatori dei tre Moduli Dipartimentali di Siracusa, Augusta – Lentini, Avola – Noto e le strutture riabilitative, CTA, Comunità Alloggio, i Servizi Sociali comunali e gli Enti del Terzo Settore.

“Con l’avvio di “Famiglie in Rete” l’Asp di Siracusa compie un passo fondamentale nel rafforzamento dell’assistenza in ambito psichiatrico – dichiara il direttore generale Alessandro Caltagirone –. Un sistema sanitario moderno e inclusivo non può limitarsi alla cura del paziente, ma deve necessariamente prendersi carico dell’intero nucleo familiare, attore fondamentale del processo di cura e riabilitazione. Investire nel benessere dei caregiver significa investire nella salute dell’intera comunità e contrastare l’isolamento sociale che spesso accompagna le malattie mentali. Questo progetto è l’espressione tangibile del nostro impegno per una equità nella salute”.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni