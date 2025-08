Salvare Augusta lancia un appello contro il nuovo impianto di rifiuti speciali al porto commerciale

“Di rifiuti ne abbiamo abbastanza.” È con queste parole che il coordinamento civico Salvare Augusta lancia un forte grido di allarme alla città e alle istituzioni, chiedendo l’immediato blocco del nuovo impianto per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti speciali e pericolosi che dovrebbe sorgere presso il porto commerciale. L’autorizzazione, rilasciata lo scorso 12 giugno dall’Assessorato Regionale Acqua e Rifiuti alla società Hub Cem Augusta S.p.A., prevede la gestione di mezzo milione di tonnellate annue di rifiuti non pericolosi e di migliaia di tonnellate di rifiuti pericolosi, con stoccaggio simultaneo di materiale altamente inquinante.

Secondo le associazioni e i cittadini promotori della protesta, tra cui anche Legambiente, si tratta di un progetto che mette a rischio la salute pubblica e aggrava una situazione ambientale già drammatica. L’intervento del coordinamento arriva infatti a poche settimane dall’incendio dell’impianto Ecomac, che ha tenuto l’area in allerta per oltre dieci giorni, con emissioni potenzialmente tossiche diffuse in tutta la zona. I dati rilevati dopo l’incendio hanno registrato livelli di diossina superiori ai limiti internazionali raccomandati, con picchi estremamente preoccupanti.





Le contestazioni al nuovo impianto non si fermano al merito del progetto, ma riguardano anche aspetti procedurali e normativi. L’area individuata per l’insediamento si trova a soli 600 metri dal centro abitato, in contrasto con quanto previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti Speciali che stabilisce una distanza minima di tre chilometri. Inoltre, il sito rientra nei 300 metri dalla zona naturalistica protetta delle Saline di Augusta, in violazione della fascia minima di tutela ambientale. Mancano inoltre le valutazioni ambientali previste dalla legge, come la Valutazione di Incidenza e la Verifica di Assoggettabilità a VIA, oltre ai pareri tecnici obbligatori da parte dell’ASP di Siracusa, dell’ARPA Sicilia e dello stesso Comune di Augusta. Non risulta nemmeno acquisita l’autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali, nonostante l’area sia sottoposta a vincolo paesaggistico.

Tutto questo ha acceso l’attenzione anche della politica. Lo scorso 24 luglio, durante la seduta della IV Commissione Ambiente dell’Assemblea Regionale Siciliana tenutasi ad Augusta, è emersa una posizione netta: basta nuovi impianti di trattamento rifiuti nell’area ad elevato rischio di crisi ambientale. I commissari hanno sottolineato la necessità di rafforzare i controlli, migliorare la comunicazione con la popolazione e garantire trasparenza nelle autorizzazioni.

Il coordinamento Salvare Augusta si appella ora alle istituzioni regionali affinché siano revocate tutte le autorizzazioni già concesse non solo alla Hub Cem, ma anche alla Ecomac e alle discariche Soem e LOG. “Non possiamo più accettare che Augusta continui a essere trattata come la pattumiera della Sicilia,” dichiarano i promotori dell’iniziativa, chiedendo una svolta concreta nella gestione del territorio e una chiara assunzione di responsabilità da parte della classe politica.

Oggi più che mai, con una cittadinanza stanca ma determinata, Augusta chiede tutela, ascolto e decisioni coraggiose. Salvare Augusta non è solo uno slogan, ma una necessità reale per il futuro della città e delle generazioni che verranno.