Salvato in extremis sulla Ss115: torna in Commissariato per ringraziare i poliziotti

Attualità · la storia

Una storia a lieto fine arriva da Avola, dove un uomo di 40 anni, salvato dagli agenti delle Volanti mentre si trovava in gravissime condizioni, è tornato in Commissariato per ringraziare personalmente i due poliziotti che gli hanno salvato la vita.

L’episodio risale alla notte del 5 ottobre, quando gli agenti Enzo e Vito, in servizio al Commissariato di Avola, hanno individuato il quarantenne lungo la strada statale 115, in un tratto caratterizzato da scarsa visibilità. L’uomo si trovava in condizioni psicofisiche estremamente precarie e, proprio mentre i poliziotti stavano intervenendo, ha perso conoscenza. La prontezza degli agenti ha consentito di metterlo immediatamente in sicurezza e di attivare i soccorsi.

Il quarantenne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Avola e, a causa della gravità delle sue condizioni, successivamente trasferito nel reparto di Rianimazione.

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Superata la fase più critica, l’uomo ha voluto incontrare nuovamente i due agenti, questa volta per esprimere loro la propria riconoscenza. Si è così presentato al Commissariato di Avola per ringraziare Enzo e Vito, il cui tempestivo intervento si è rivelato determinante.

A raccontare la vicenda è stata la Questura di Siracusa, che ha sottolineato la professionalità e la prontezza dei due poliziotti. La storia è stata rilanciata anche da Alessandro Morfino, segretario generale provinciale della FSP Polizia di Stato, che ha richiamato l’attenzione sull’importanza dell’intervento.

Una vicenda che si conclude con un gesto di gratitudine e che testimonia come, in situazioni di emergenza, anche pochi minuti possano fare la differenza tra la vita e la morte.