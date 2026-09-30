Salvo Bottaro in selezione alla XIII edizione del Premio Letterario Città di Como

Cultura · ORTIGIA LETTERATURA

L’isola di Ortigia diventa teatro di un’intensa trama noir e proietta il nome di Siracusa all’interno di uno dei concorsi letterari più rilevanti d’Italia. Il romanzo “Il silenzio dell’acqua”, che segna il debutto nella narrativa di Salvo Bottaro — figura già nota al pubblico locale per la sua attività di autore e conduttore — è stato inserito nella selezione ufficiale della “XIII Edizione del Premio Letterario Città di Como”.

L’inclusione tra le opere scartellate dalla commissione del premio rappresenta un traguardo di rilievo per l’autore. L’attesa è ora puntata verso il mese di ottobre, periodo in cui la giuria svelerà i nomi dei finalistici e premierà i vincitori delle varie sezioni in gara.

Nel suo manoscritto d’esordio, Bottaro abbandona il registro solare e d’intrattenimento con cui ha costruito il proprio percorso professionale, offrendo una visione differente della sua terra. La sua Ortigia perde i contorni patinati tipici delle cartoline turistiche per trasformarsi in uno scenario cupo e introspettivo. Tra vicoli storici e scorci affacciati sul mare, si sviluppano le vicende di Giulio, un personaggio tormentato che si trova a fare i conti con sospesi del passato ed enigmi mai risolti.

“Saper di essere stato selezionato per un concorso così autorevole è una gioia enorme e inattesa”, ha commentato Bottaro. L’autore ha spiegato come la stesura del libro nasca dalla necessità personale di esplorare gli aspetti più nascosti e drammatici dell’animo umano, ponendoli in contrasto con la luminosità tipica del paesaggio siracusano. Per lo scrittore, l’apprezzamento espresso dalla giuria costituisce un importante incentivo a proseguire su questo nuovo filone creativo.

Mentre si attendono i verdetti definitivi della manifestazione in autunno, il volume — disponibile su Amazon in formato sia cartaceo sia digitale — continua a registrare un favorevole riscontro di pubblico.