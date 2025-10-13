Salvo La Delfa e Giovanna Megna nuovi coportavoce di Europa Verde della provincia di Siracusa

L’assemblea provinciale del partito Europa Verde – AVS, convocata in seduta plenaria, ha eletto all’unanimità Salvo La Delfa e Giovanna Megna nel ruolo di coportavoce del partito Europa Verde della provincia di Siracusa, succedendo a Giusi Nanè e a Marco Bongiovanni, in carica da maggio 2022.

Salvo La Delfa è un chimico, docente di scienze, giornalista, fondatore ed ex presidente dell’Associazione Rifiuti Zero Siracusa, responsabile del progetto Einaudi Ambiente Sostenibile. Giovanna Megna è docente di italiano e storia, attivista, impegnata nel sociale e nel campo dei diritti umani.

“A fronte di un territorio siracusano che presenta diverse fragilità, ingigantite e incancrenite in questi ultimi anni, che peggiorano le condizioni di vita dei cittadini – hanno dichiarato i copartavoce eletti – nella provincia si osserva un dinamismo, un attivismo, una solidarietà, una energia che il partito Europa Verde – AVS intende convogliare per produrre effetti positivi e duraturi. Il partito vuole essere proposta, ascolto, vuole creare e rafforzare legami, aprirsi a tutti i cittadini, essere laboratorio di idee che si trasformano in azione”.

Durante l’assemblea provinciale sono stati eletti anche i due rappresentanti della provincia di Siracusa al Consiglio Federale Regionale (Salvo La Delfa e Benedetta Leone) e i quattro componenti dell’Esecutivo Provinciale (Antonella D’Anna, Giusi Nanè, Roberto D’Amico e Marco Trigilia). Giusi Nanè, inoltre, da luglio 2025 fa parte dell’Esecutivo Regionale.

Sono intervenuti all’assemblea provinciale anche il segretario di Sinistra Italiana – AVS, Sebi Zappulla, il segretario provinciale del Partito Democratico, Piergiorgio Gerratana, la consigliera comunale del Partito Democratico, Sara Zappulla, il responsabile ambiente di Sinistra Italiana – AVS, Paolo Tuttoilmondo, e la referente del comitato Stop Veleni, Cinzia Di Modica.

Un plauso per l’esito delle votazioni è stato espresso da parte di Alessandra Minniti e Fabio Giambrone, coportavoce regionale del partito e da Giovanni Romeo, dell’esecutivo regionale, che ha presenziato ai lavori dell’assemblea.

L’assemblea provinciale è stata l’occasione per discutere con gli ospiti e gli iscritti di problemi e criticità che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti nelle prossime settimane, quali, per esempio, la riconversione sostenibile del petrolchimico, la gestione dei rifiuti, il servizio idrico integrato, la gestione dei Beni Culturali, Ambientali e Naturali, il Turismo, il caro vita e l’impoverimento dei cittadini, la qualità e la sicurezza nel lavoro, la tutela delle minoranze, la mobilità, il verde pubblico, l’immigrazione e l’emigrazione.