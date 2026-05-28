Salvò le turiste finite in mare al ponte Umbertino: l’istituto Manzi di Siracusa premia il cittadino curdo-iracheno

Ieri pomeriggio nella sede Fermi dell’Istituto scolastico statale CPIA (Centro Provinciale Istruzione degli Adulti ) A.Manzi di Siracusa è stato premiato dalla dirigente scolastica Stefania Stancanelli lo studente Ramadhan Sami, un cittadino curdo-iracheno residente a Siracusa da oltre 25 anni. Considerata l’eccezionalità dell’evento e il valore morale del comportamento tenuto, la dirigente scolastica, assieme alla referente di plesso Claudia Asaro, a nome di tutta la comunità scolastica del Cpia A. Manzi di Siracusa ha voluto premiare con una targa il giovane corsista, come riconoscimento corale per il nobile gesto compiuto all’insegna dell’altruismo e del senso civico. È stato un momento molto emozionante per tutti i docenti e corsisti presenti.

Il corsista iracheno frequenta la classe BT del nostro Istituto e si è distinto per un eccezionale atto di coraggio e solidarietà. Infatti il 30 marzo 2026 è accaduto che un’auto con a bordo una turista inglese e la figlia è finita in mare tra il Ponte Umbertino e il Ponte Ciclopedonale, zona Riva Forte Gallo, a causa di una manovra errata, inabissandosi rapidamente. Ramadhan Sami assieme a Francesco Rosolia (un muratore), accorgendosi dell’accaduto, non hanno esitato a tuffarsi in acqua, riuscendo a liberare e portare in salvo madre e figlia prima del tempestivo arrivo del personale sanitario e dei Vigili del Fuoco.

L’azione ha evitato che l’incidente si trasformasse in una tragedia, ricevendo il plauso della comunità aretusea. Il 3 aprile 2026 il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, a Palazzo Vermexio ha consegnato loro una targa di riconoscimento per il loro gesto eroico e coraggioso.