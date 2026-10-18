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Salvo Petralito, il campione italiano junior diventa Ambassador Adidas

di Oriana Gionfriddo ·
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Salvo Petralito

Importante riconoscimento per Salvo Petralito, attuale campione italiano junior, selezionato da Adidas Italia, attraverso il dottor Emilio Appiana, come Ambassador del marchio.

Per Petralito si prospettano nuovi appuntamenti agonistici: dal 31 ottobre al 2 novembre sarà ad Aversa, in provincia di Napoli, con la Rappresentativa siciliana, guidata dal suo allenatore, per i Campionati italiani per rappresentative regionali. Il 13 novembre sarà a Roma per l’Open League, mentre a dicembre è atteso a Jesolo Lido per una tappa della Youth League, competizione di Coppa del Mondo giovanile.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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