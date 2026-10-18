Salvo Petralito, il campione italiano junior diventa Ambassador Adidas

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Importante riconoscimento per Salvo Petralito, attuale campione italiano junior, selezionato da Adidas Italia, attraverso il dottor Emilio Appiana, come Ambassador del marchio.

Per Petralito si prospettano nuovi appuntamenti agonistici: dal 31 ottobre al 2 novembre sarà ad Aversa, in provincia di Napoli, con la Rappresentativa siciliana, guidata dal suo allenatore, per i Campionati italiani per rappresentative regionali. Il 13 novembre sarà a Roma per l’Open League, mentre a dicembre è atteso a Jesolo Lido per una tappa della Youth League, competizione di Coppa del Mondo giovanile.