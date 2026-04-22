Samoa Club Siracusa, 10 anni di attività: torna il Wine Fest tra vino, mare e sapori siciliani

Il Samoa Club inaugura la nuova stagione estiva celebrando un traguardo importante: dieci anni di attività. Il 26 aprile torna il Samoa Wine Fest, giunto alla sua seconda edizione, una giornata interamente dedicata al vino e alle eccellenze del territorio siciliano.

L’evento è firmato Samoa Wine Club, il progetto interno al Samoa che riunisce appassionati ed estimatori del vino, offrendo loro promozioni e appuntamenti dedicati. Per l’occasione, saranno presenti produttori siciliani di vino, olio e distillati, con oltre 30 etichette in degustazione in un contesto informale e conviviale. Un’opportunità pensata non solo per chi il vino lo conosce già, ma per chiunque ami bere bene, mangiare con gusto e godersi il mare senza pensieri.

Ad accompagnare le degustazioni, una proposta gastronomica dinamica con street food e piatti espressi, studiati per abbinamenti liberi e spontanei, in perfetto stile Samoa. La giornata sarà arricchita da intrattenimento musicale continuo, dal primo brindisi fino al tramonto, per vivere un’esperienza completa tra gusto, mare e leggerezza.

Il Samoa Wine Fest si propone come un momento di incontro autentico tra produttori e pubblico, in cui anche i palati più esperti potranno trovare stimoli e soddisfazione grazie alla presenza diretta delle aziende e al confronto con chi il vino lo produce e lo vive ogni giorno.

Il Wine Fest si propone come un momento di incontro diretto tra produttori e pubblico, offrendo la possibilità di conoscere da vicino le aziende e confrontarsi con chi vive quotidianamente il mondo del vino.

L’evento inizierà alle 12, con ingresso su prenotazione e posti limitati. Il ticket, al costo di 25 euro, include degustazioni, musica e gadget.

Tra le aziende presenti figurano Cantina Marilina, Barone Sergio, Cantine Pupillo, Gulino, Murgo, Fina, Bagliesi, Bivi Distribuzione, Nepeta e Tarascio Olio.

Dopo l’apertura della stagione il 25 aprile, il Samoa Club prosegue così il suo calendario celebrativo con un evento che unisce territorio, convivialità e qualità, confermandosi come punto di riferimento per esperienze tra gusto e condivisione.