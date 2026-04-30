San Sebastiano a Melilli, Rocco Hunt e Francesco Renga protagonisti in piazza

Melilli si prepara a celebrare uno degli appuntamenti più attesi e identitari dell’anno: la festa di San Sebastiano, in programma dal 3 all’11 maggio 2026. Un calendario ricco di eventi religiosi, culturali e di intrattenimento accompagnerà cittadini e visitatori lungo un percorso che unisce tradizione, spiritualità e spettacolo.

Tra i momenti più attesi, spiccano i grandi concerti in piazza: il 10 maggio salirà sul palco Rocco Hunt, aprendo il “Maggio in Festival”, mentre l’11 maggio, in occasione della chiusura dei festeggiamenti, sarà la volta di Francesco Renga, che accompagnerà il saluto finale al Santo Patrono.

La festa prenderà il via con l’inaugurazione della nuova scuola di musica cittadina, simbolo della tradizione musicale melillese e punto di riferimento per i giovani del territorio. Il 4 maggio, giorno centrale delle celebrazioni religiose, sarà caratterizzato dall’arrivo dei pellegrini sin dalle prime ore dell’alba, dall’apertura del Santuario e dall’uscita solenne del simulacro di San Sebastiano, seguita dalle tradizionali processioni e momenti di grande partecipazione popolare.

Ampio spazio anche alla cultura e alla riflessione: l’8 maggio sarà inaugurato l’Eco Expo, dedicato alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio, con la partecipazione del filosofo Umberto Galimberti, protagonista di un incontro sul tema “La bellezza, legge segreta della vita”. Previsti inoltre percorsi naturalistici, visite guidate e iniziative per promuovere il patrimonio storico e ambientale di Melilli.

Non mancheranno momenti dedicati alla pace e alla comunità, come la marcia “Iblea per la pace” e il suggestivo silenzio della fanfara dei Bersaglieri davanti al Monumento ai Caduti, in un contesto internazionale che invita alla riflessione.

A completare il programma, spettacoli itineranti, esibizioni musicali, eventi culturali e un sistema di mobilità con navette gratuite per facilitare la partecipazione.

Melilli si conferma così città santuario capace di coniugare fede, identità e intrattenimento, pronta ad accogliere migliaia di visitatori per una festa che ogni anno cresce in partecipazione e qualità.