San Valentino, Federfiori Siracusa: “scegliete i negozi specializzati del territorio”

In vista della festività di San Valentino, Federfiori Confcommercio – Provincia di Siracusa lancia un appello ai cittadini affinché scelgano di acquistare fiori e composizioni floreali nei negozi specializzati del territorio, sostenendo così il lavoro qualificato dei professionisti del settore.

“Il fiore non è un prodotto qualsiasi, ma un messaggio d’amore, di affetto e di attenzione che richiede competenza, creatività e sensibilità“, dichiara il presidente Federfiori della Provincia di Siracusa, Giuseppe Palazzolo. “Dietro ogni bouquet realizzato in un negozio c’è la professionalità di fioristi formati, capaci di consigliare il cliente e di trasformare un’emozione in un gesto autentico“.

Il presidente Palazzolo sottolinea come l’acquisto nei negozi tradizionali rappresenti anche una scelta di responsabilità verso l’economia locale. “Comprare nei nostri punti vendita significa tutelare il lavoro artigianale, difendere le imprese del territorio e garantire qualità, freschezza e sicurezza del prodotto“, afferma. “È un modo concreto per sostenere chi ogni giorno investe in formazione, ricerca e passione“.

In un contesto sempre più segnato da vendite improvvisate e canali non specializzati, Palazzolo ribadisce l’importanza di affidarsi a veri professionisti. “Il valore di un fiore non sta solo nel suo prezzo, ma nella cura con cui viene scelto, conservato e composto“, conclude il presidente. “Per San Valentino invitiamo tutti ad entrare in un negozio di fiori: lì si trova non solo un regalo, ma un’esperienza e una garanzia di qualità“.

Federfiori Siracusa augura a tutti un San Valentino all’insegna dell’amore, della bellezza e della valorizzazione del lavoro qualificato.