San Valentino, le origini e il significato dei fiori: perché si regalano rose il 14 febbraio?

Ogni anno il 14 febbraio milioni di coppie celebrano San Valentino, la festa degli innamorati. Ma pochi conoscono davvero le origini di questa ricorrenza, che affondano le radici nell’antica Roma tra riti pagani, martiri cristiani e tradizioni letterarie medievali.

Dalle Lupercalia al Santo degli innamorati

La nascita della festa risale al 496 d.C., quando papa Gelasio I decise di porre fine ai Lupercalia, riti pagani dedicati al dio della fertilità Luperco che si celebravano il 15 febbraio. Le celebrazioni erano caratterizzate da rituali considerati incompatibili con la morale cristiana.

Per sostituire questa ricorrenza, il pontefice anticipò la celebrazione al 14 febbraio, dedicandola a San Valentino, trasformandolo progressivamente nel protettore degli innamorati.

Chi era davvero San Valentino?

La storia del santo resta avvolta nel mistero. Esistono infatti più martiri con questo nome.

Uno dei più noti sarebbe nato a Interamna (oggi Terni) nel 176 d.C.: secondo la tradizione religiosa, proteggeva le coppie, favoriva i matrimoni e incoraggiava la nascita dei figli. Viene descritto come guaritore e difensore degli amori in difficoltà. Una leggenda racconta che avrebbe riappacificato due fidanzati offrendo loro una rosa.

Un altro Valentino, martirizzato a Roma il 14 febbraio del 274, sarebbe stato decapitato. Secondo alcune fonti avrebbe celebrato il matrimonio tra la cristiana Serapia e il legionario romano Sabino, pagano. I due, gravemente malati, sarebbero morti insieme dopo la benedizione del sacerdote, che poco dopo avrebbe subito il martirio.

Il ruolo della letteratura medievale

A consacrare definitivamente San Valentino come patrono dell’amore fu però la letteratura. Alla fine del Trecento, Geoffrey Chaucer, autore dei “Racconti di Canterbury”, scrisse “The Parliament of Fowls”, un poema che associa Cupido e la scelta del partner proprio al giorno di San Valentino.

Da quel momento il 14 febbraio entrò nell’immaginario collettivo come simbolo dell’amore cortese e romantico.

Perché si regalano fiori a San Valentino?

Tra le tradizioni più diffuse c’è quella di regalare fiori, in particolare le rose. Ogni colore porta con sé un messaggio preciso secondo il cosiddetto “linguaggio dei fiori”.

-Rosa rossa: simbolo universale dell’amore passionale.

-Rosa rosa: esprime ammirazione e dolcezza.

-Rosa bianca: rappresenta purezza e amore sincero.

-Rosa gialla: può indicare gelosia o il desiderio di fare pace dopo un litigio.

Anche il numero ha un significato: una sola rosa richiama il colpo di fulmine, tre rose equivalgono a un chiaro “ti amo”, mentre sette simboleggiano esclusività e desiderio di costruire un futuro insieme.

Tra le alternative alle rose c’è il tulipano rosso, legato a una leggenda persiana: si narra che questi fiori siano nati dal sangue di un giovane innamorato che, disperato per la perdita della sua amata, si tolse la vita.

Una festa tra storia e sentimento

Oggi San Valentino è diventato un evento globale, ma conserva un intreccio affascinante di storia, religione e mito. Dalle antiche tradizioni romane fino al romanticismo medievale, il 14 febbraio continua a rappresentare un giorno dedicato all’amore in tutte le sue forme.