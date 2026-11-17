Politica · LA vicenda

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La carenza di medici di medicina generale e il prossimo pensionamento dell’unico pediatra in servizio a Priolo Gargallo riaccendono l’attenzione sulle difficoltà della sanità territoriale. A intervenire è l’ex consigliera comunale PatriziaArangio, che chiede risposte immediate per garantire la continuità dell’assistenza sanitaria alle famiglie.

Secondo quanto evidenziato, si tratta di criticità note da oltre un anno, ma ancora senza una soluzione. La situazione più urgente riguarda il pensionamento dell’unico pediatra presente in città, previsto dal prossimo 1° dicembre, che potrebbe lasciare circa 1.500 bambini senza il proprio riferimento sanitario.

Arangio prende atto della richiesta avanzata dal sindaco all’Asp di Siracusa, ma solleva anche una questione sui tempi: “Perché si è arrivati a ridosso della scadenza senza che fosse già individuata una soluzione?”.

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L’esponente politica precisa di non voler trasformare la vicenda in uno scontro politico, sottolineando che la priorità deve essere garantire l’assistenza a bambini, anziani e famiglie.

Da qui l’appello rivolto al deputato regionale Riccardo Gennuso, affinché si attivi presso l’assessorato regionale alla Salute e i vertici dell’Asp di Siracusa per accelerare le procedure di assegnazione di un nuovo pediatra e garantire la presenza di medici di medicina generale sul territorio.

“Non servono soltanto lettere e dichiarazioni: servono tempi certi, impegni concreti e soluzioni”, afferma Arangio, secondo cui le famiglie di Priolo non possono essere lasciate senza un’assistenza sanitaria accessibile e continuativa.