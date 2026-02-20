Sanità a Siracusa, Federconsumatori Sicilia: “Aiutiamo i cittadini, ma servono fondi e strutture”

A Siracusa la questione sanitaria resta una delle principali emergenze per cittadini e territorio. Tra ritardi infrastrutturali, carenza di servizi e liste d’attesa sempre più lunghe, Federconsumatori Sicilia torna a sollecitare interventi concreti, affiancando però all’azione di denuncia anche un supporto diretto agli utenti.

Da anni i siracusani attendono la realizzazione del nuovo ospedale nel capoluogo, ma questa rappresenta solo una delle criticità di un sistema sanitario locale in affanno. Restano infatti ancora da attivare gran parte delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità previsti, mentre il quadro regionale continua a essere segnato da tempi d’attesa spesso incompatibili con le esigenze dei pazienti.

Accanto a queste difficoltà, però, esistono strumenti e servizi già attivi ma poco conosciuti. Proprio su questo fronte si concentra l’iniziativa dell’associazione, che mette a disposizione i propri sportelli per informare e assistere gratuitamente i cittadini.

Nelle sedi di viale Santa Panagia e via Piave, a Siracusa, gli operatori di Federcosumatori aiutano gli utenti ad accedere ai cosiddetti “percorsi di tutela”, ovvero le procedure che consentono, nei casi previsti dalla legge, di rivolgersi a un medico privato quando il servizio pubblico non garantisce la prestazione nei tempi stabiliti, ottenendo poi il rimborso delle spese sostenute.

“I percorsi di tutela sono un diritto dei cittadini – spiega il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa – ma gestirne la burocrazia non è alla portata di tutti. I nostri sportelli possono aiutare gli utenti, per questo invitiamo i cittadini nelle nostre sedi per ricevere aiuto”.

Oltre a questo, gli sportelli forniscono informazioni anche sul PNES, il Programma Nazionale Equità nella Salute, che prevede prestazioni gratuite rivolte alle fasce più fragili della popolazione. Tra i servizi disponibili: cure odontoiatriche, supporto alla salute mentale e screening di prevenzione.

“Si tratta di strutture pubbliche gratuite – aggiunge La Rosa – accessibili da tutti previa prenotazione. Chi ha specifici requisiti, ad esempio un reddito molto basso, può ottenere cure dentali, sostegno alla salute mentale, esami per la prevenzione dei tumori e molto altro. Sono servizi poco conosciuti e per questo mettiamo a disposizione i nostri sportelli per ottenere le informazioni necessarie a prenotare le visite”.

Se da un lato l’associazione rafforza quindi il proprio impegno sul territorio, dall’altro ribadisce la necessità di interventi strutturali non più rinviabili: dallo sblocco dei fondi per il nuovo ospedale all’implementazione delle strutture territoriali, fino al potenziamento degli organici sanitari.

Un doppio binario, dunque: assistenza immediata ai cittadini e pressione sulle istituzioni, perché i ritardi accumulati nella sanità siracusana – sottolinea Federconsumatori – non sono più tollerabili.