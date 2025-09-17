Sanità a Siracusa, il Lions Club Eurialo promuove un confronto sul nuovo ospedale

Un momento storico per l’organizzazione sanitaria siracusana: la realizzazione del nuovo ospedale e le sfide legate alla gestione della salute pubblica. Per questo motivo il Lions Club Siracusa Eurialo ha deciso di dare il proprio contributo, organizzando una tavola rotonda con i protagonisti della sanità locale. L’appuntamento è fissato per giovedì 18 settembre alle 17.30 presso il Salone dell’Ordine dei Medici. Dopo l’introduzione del presidente del club, Alfonso Nicita, che presenterà le attività svolte dall’associazione in campo sanitario, si alterneranno al tavolo i principali referenti istituzionali e civici impegnati sul tema.

Parteciperanno: Franco Cirillo, past governatore Lions Sicilia e già direttore sanitario dell’ospedale di Siracusa; Anselmo Madeddu, presidente dell’Ordine dei Medici; Alessandro Caltagirone, direttore generale dell’Azienda Sanitaria; Guido Monteforte, commissario incaricato della costruzione del nuovo ospedale; Salvatore Sorbello, coordinatore del comitato civico per il nuovo ospedale; Alberto Leone, rappresentante del comitato civico, che svolgerà anche il ruolo di moderatore.

Il dibattito sarà l’occasione per fare il punto sulle iniziative in corso, sulle difficoltà legate alla realizzazione del nuovo ospedale e, più in generale, sulle prospettive della sanità siracusana.

“Il Lions Club Siracusa Eurialo – ha sottolineato il presidente Nicita – non intende restare spettatore passivo, ma vuole contribuire a stimolare una maggiore coscienza civica e un confronto trasparente sui temi che riguardano da vicino la vita dei cittadini”.