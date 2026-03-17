Sanità a Siracusa, La Vardera presenta interrogazione sulla situazione che riguarda l’ospedale Umberto I

Su proposta del responsabile del Faro territoriale, Sebastiano Musco, il deputato La Vardera ha presentato un’interrogazione sulla situazione che riguarda l’ospedale Umberto I. “Stiamo assistendo – dice Musco – al progressivo deterioramento della sanità siracusana. L’ospedale Umberto I, unico nosocomio della città che dovrebbe garantire assistenza sanitaria adeguata a tutti i cittadini, continua invece a vivere enormi difficoltà organizzative e strutturali”. Difficoltà che al responsabile del faro numero 2 del territorio sono arrivate proprio dai pazienti.

“Segnalazioni – continua – da parte di pazienti ricoverati presso la Stroke unit di Siracusa, reparto che può contare su dirigenti medici di grande professionalità e dedizione, ma che purtroppo non dispone di strumenti adeguati. Secondo quanto riferito da alcuni addetti ai lavori, la risonanza magnetica utilizzata per il reparto, peraltro l’unica disponibile in ospedale, risulterebbe non funzionante e ormai obsoleta. La conseguenza è un grave disservizio per i pazienti, costretti a rivolgersi ad altre strutture o, in molti casi, a ricorrere a strutture private sostenendo costi che non tutte le famiglie possono permettersi”.

Una città come Siracusa, infatti, con oltre 100 mila abitanti risente delle carenze sanitarie del nosocomio. “Emblematico – spiega Musco – il caso di un paziente cardiopatico che, dopo aver avuto un ictus, in assenza della risonanza magnetica funzionante è stato dimesso con l’indicazione del primario di effettuare con urgenza l’esame il giorno successivo presso l’ospedale di Avola, accompagnato dai propri familiari. Riteniamo che la priorità debba essere quella di garantire oggi il corretto funzionamento dell’attuale ospedale Umberto I, assicurando ai cittadini siracusani il diritto fondamentale alla salute”.

Da qui l’intervento del deputato regionale Ismaele La Vardera che ha presentato un’interrogazione all’assessore alla salute. “Abbiamo depositato – conclude – un’interrogazione parlamentare attraverso Ismaele La Vardera, affinché venga fatta piena luce su quanto sta accadendo all’ospedale Umberto I di Siracusa e vengano adottati con urgenza interventi concreti a tutela dei cittadini e dei pazienti”.