Sanità a Siracusa, una paziente: “Al Rizza una perla della sanità, nel reparto di fisioterapia professionalità e umanità”

Un lettore ci manda una lettera aperta sulla sanità locale che riceviamo e pubblichiamo in versione integrale.

Di seguito il testo:

Al Rizza una perla della sanità: nel reparto di fisioterapia professionalità e umanità.

In un contesto in cui si evidenziano frequentemente le criticità della sanità pubblica, ritengo sia opportuno riportare anche le esperienze positive che contribuiscono a rafforzare la fiducia dei cittadini.

Scrivo attualmente ricoverata presso il reparto di fisioterapia dell’Ospedale Rizza e sento l’esigenza di condividere questa esperienza.

In questi giorni ho potuto osservare da vicino l’operato di medici, fisioterapisti, infermieri, operatori socio-sanitari e di tutto il personale del reparto di fisioterapia dell’Ospedale Rizza, diretto dal dott. Zocco e coordinato con elevata professionalità dalla caposala. Ho riscontrato un’organizzazione efficiente, un coordinamento eccellente tra le diverse figure professionali e una particolare attenzione alla cura degli ambienti: dalla pulizia costante al frequente cambio della biancheria.

È degna di nota anche la disponibilità del personale: in caso di chiamata da parte di un paziente, la risposta è tempestiva. Si percepisce una squadra che opera con competenza, senso di responsabilità e grande attenzione verso chi si trova in un momento di vulnerabilità.

Tuttavia, ciò che rende realmente distintivo questo reparto è l’umanità: la gentilezza, la disponibilità e la capacità di far sentire i pazienti accolti e seguiti con rispetto.

In un ospedale dove altri reparti, ad esempio il pronto soccorso, spesso presentano criticità e disagi per i cittadini, il reparto di fisioterapia rappresenta una vera e propria eccellenza.

Per questo motivo ho ritenuto opportuno scrivere questa lettera aperta: per esprimere pubblicamente la mia gratitudine a tutte le persone che operano in questo reparto e per ricordare che nella sanità pubblica esistono anche realtà di grande valore che meritano di essere conosciute e valorizzate.