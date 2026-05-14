Sanità, Cannata (FdI): “Il 118 non si può congelare. Errore della Regione bloccare autisti e soccorritori”

“Il blocco delle assunzioni nelle partecipate regionali non può mettere a rischio un servizio essenziale come il 118. La Seus va distinta da ogni altra società, perché garantisce un presidio salvavita per cittadini, famiglie e territori”. Lo dichiara il deputato nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, intervenendo dopo l’approvazione all’Ars della norma che prevede il congelamento delle nuove assunzioni nelle società partecipate della Regione Siciliana, misura introdotta nell’ambito delle disposizioni di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.

“Parliamo però di una situazione che rischia di avere effetti concreti anche sul sistema dell’emergenza-urgenza – aggiunge Cannata – perché la Seus 118, pur essendo una partecipata regionale, svolge un servizio sanitario essenziale e oggi soffre già una significativa carenza di autisti-soccorritori”.

Per il parlamentare di Fratelli d’Italia, applicare indistintamente il blocco anche alla Seus rischia di compromettere la piena operatività del servizio. “Il 118 non può essere trattato come una partecipata qualunque. Parliamo di ambulanze, tempi di intervento, sicurezza dei cittadini e continuità del soccorso sanitario sul territorio. Per questo serve una deroga chiara che consenta di procedere al potenziamento del personale necessario – conclude Cannata, sottolineando la necessità di un intervento rapido -. Occorre buon senso istituzionale. Quando si parla di emergenza sanitaria bisogna avere la capacità di distinguere tra spesa ordinaria e servizi salvavita. Il sistema 118 deve essere messo nelle condizioni di lavorare con organici adeguati e strumenti efficienti”.