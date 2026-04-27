Sanità e integrazione socio-sanitaria, Spi-Cgil: “grave l’esclusione dei sindacati dal tavolo convocato dall’Asp”

È dura la presa di posizione dello SPI CGIL di Siracusa dopo la recente iniziativa dell’ASP provinciale dedicata alla “rete di cura e integrazione tra istituzioni e terzo settore per eliminare le barriere”.

Il sindacato dei pensionati contesta con forza l’impostazione del tavolo di confronto, denunciando l’assenza delle organizzazioni sindacali e, in particolare, dello SPI CGIL Siracusa, che rappresenta migliaia di pensionate e pensionati della provincia.

«Si tratta di un’esclusione incomprensibile e gravemente sbagliata – si legge nella nota – proprio nei confronti di quella parte di cittadinanza che vive quotidianamente le criticità della sanità territoriale: liste d’attesa, accesso alle cure, non autosufficienza e assistenza socio-sanitaria».

Lo SPI CGIL ricorda inoltre la recente mobilitazione davanti alla sede dell’ASP, quando un sit-in aveva portato all’apertura di un confronto con i vertici aziendali. In quell’occasione, sottolinea il sindacato, era stata registrata una disponibilità al dialogo che avrebbe fatto sperare nell’avvio di una fase più partecipata.

«Oggi – prosegue la nota – dobbiamo invece constatare che quella disponibilità non ha prodotto alcun avanzamento concreto sui problemi della sanità provinciale».

Il sindacato parla apertamente di un “errore politico e istituzionale”, criticando l’impostazione del tavolo: «Non si costruisce una vera rete di cura escludendo chi rappresenta lavoratori, pensionati e cittadini. L’integrazione non si realizza con esclusioni né si eliminano le barriere creando nuovi ostacoli alla partecipazione».

Da qui la richiesta all’ASP di Siracusa di convocare con urgenza un nuovo tavolo di confronto allargato a tutte le organizzazioni sindacali.

Lo SPI CGIL Siracusa ribadisce infine il proprio impegno: «Continueremo a difendere il diritto alla salute, la dignità delle persone anziane e fragili e il valore della partecipazione democratica. Nessuna decisione può essere presa senza ascoltare chi rappresenta i cittadini».