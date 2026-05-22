Sanità e Scuola, il 26 maggio all’Urban Center l’evento conclusivo del progetto “Donare a 360°

Il 26 maggio 2026, all’Urban Center di Siracusa, con inizio alle ore 11, si terrà l’evento conclusivo del progetto di Formazione Scuola Lavoro dal titolo “Donare a 360°”.

L’iniziativa è promossa dal Coordinamento per i Prelievi e i Trapianti dell’Asp di Siracusa di cui è responsabile Graziella Basso in collaborazione con le Unità operative Educazione alla Salute e Informazione e Comunicazione/Urp a conclusione di un intenso percorso educativo che, nell’anno scolastico 2025-2026, ha visto il coinvolgimento attivo degli studenti della classe 3AS del Liceo Statale Polivalente “Quintiliano” e delle classi 3BS e 4E del Liceo “Orso Mario Corbino” di Siracusa assieme alle associazioni ADMO, AIDO, ANED, AVIS, nonché ai docenti e ai professionisti sanitari dell’ospedale aretuseo.

La giornata del 26 maggio, con la collaborazione del Comune aretuseo e di Siracusa Città Educativa, sarà aperta dal saluto del commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Gioacchino Iraci e rappresenterà un momento di festa e di condivisione tra operatori sanitari, dirigenti scolastici, docenti, dirigenti, referenti delle associazioni, famiglie e studenti, durante il quale verranno premiati i giovani partecipanti.

Il progetto formativo, coordinato dalla Direzione sanitaria aziendale e dai dirigenti scolastici, è stato articolato in tre fasi: dalla formazione in aula con lezioni frontali e testimonianze dirette curate da esperti dell’Asp e dai presidenti e referenti delle associazioni di settore, alla esperienza sul campo attraverso visite guidate nei reparti nevralgici dell’ospedale Umberto I di Siracusa coinvolti nel processo di donazione, prelievo e trapianti, tra cui Nefrologia, Oculistica, Blocco Operatorio, Neonatologia e Centro Trasfusionale, per osservare da vicino la complessa macchina dei prelievi e dei trapianti, alla creazione da parte degli studenti di prodotti multimediali destinati ai canali social istituzionali, valutati da una commissione interna.

Grazie alla sinergia tra l’Azienda sanitaria e i due Istituti scolastici, gli studenti hanno acquisito una profonda consapevolezza sull’importanza dei sani stili di vita e sul valore della donazione degli organi come gesto costante d’amore e di alto senso civico.