Sanità, FSI-USAE nomina due nuovi responsabili: Giuseppe Ierna e Silvana Matarazzo

Attualità · Sindacati

La FSI-USAE rafforza la propria struttura territoriale nel settore sanitario con il conferimento di due nuovi incarichi professionali. Il segretario territoriale Renzo Spada ha nominato il dottore Giuseppe Ierna responsabile del Dipartimento Sanità – Medici FSI-USAE e la dottoressa Silvana Matarazzo responsabile del Dipartimento Medici – Urgenza ed Emergenza.

Le nomine puntano a consolidare la rappresentanza sindacale delle professionalità mediche e a valorizzare le competenze maturate dai due professionisti nel sistema sanitario.

Giuseppe Ierna vanta una lunga esperienza nel settore. Dal 2005 al 2010 ha prestato servizio nell’ambito dell’emergenza sanitaria 118 a Vercelli, per poi risultare vincitore di concorso a Biella. È stato dirigente medico all’Asp di Siracusa, coordinatore dell’Uoc Sian e ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità nei servizi territoriali, tra cui quello di responsabile Siav per Floridia, Solarino, Canicattini Bagni, Palazzolo Acreide e Zona Montana. Ha inoltre svolto il ruolo di responsabile Semp per gli uffici di Igiene di Floridia e Solarino.

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Silvana Matarazzo è invece medico urgentista, specializzata in Medicina generale, con esperienza professionale nel settore dell’emergenza sanitaria. A lei sarà affidato il coordinamento dell’area sindacale dedicata all’urgenza e all’emergenza.

«Il rafforzamento della nostra organizzazione sindacale passa necessariamente attraverso la scelta di professionisti che conoscano concretamente la sanità, le sue dinamiche, le difficoltà quotidiane e le responsabilità che caratterizzano il lavoro dei medici», ha dichiarato Renzo Spada, sottolineando la volontà di costruire una struttura capace di rappresentare le diverse professionalità sanitarie e affrontare le problematiche del comparto.

«Abbiamo scelto due professionisti con esperienze differenti ma complementari: da una parte la conoscenza della sanità pubblica e dei servizi territoriali, dall’altra l’esperienza nel delicato mondo dell’urgenza e dell’emergenza sanitaria», ha aggiunto il segretario.

Con questi incarichi, la FSI-USAE punta a consolidare il proprio Dipartimento Sanità, rafforzando l’attività di tutela dei lavoratori e di rappresentanza delle professionalità mediche.