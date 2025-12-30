Sanità, Gennuso (FI): ““Da Governo Schifani altro grande segno di attenzione e responsabilità verso salute dei cittadini di Siracusa e provincia”

“È un ulteriore segnale di attenzione e responsabilità verso la salute dei cittadini di Siracusa e della provincia da parte del Presidente Renato Schifani e della sua squadra di Governo. Lo stanziamento approvato dalla Giunta Schifani completa il finanziamento di un’opera strategica come sarà appunto il nuovo ospedale di Siracusa, evitando all’Asp di Siracusa di ricorrere a fondi propri”. Così il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso, commenta l’ok della Giunta Schifani all’utilizzo di 47,8 milioni di euro (di cui 45,5 milioni di quota Stato e 2,3 milioni di quota Regione) per il nuovo ospedale di Siracusa.

“Ringrazio il presidente Renato Schifani e l’assessore alla Salute Daniela Faraoni per aver completato il finanziamento di un’opera strategica – aggiunge Gennuso – evitando che l’Azienda sanitaria debba ricorrere a fondi propri e liberando così risorse da investire direttamente nella sanità del territorio. È la prova che questo Governo regionale mette al centro dei propri interventi il diritto alla salute dei cittadini, assicurando strutture moderne ed efficienti. Il nuovo ospedale di Siracusa, che prevede un investimento complessivo di 420 milioni di euro, è così interamente finanziato con fondi nazionali e regionali, permettendo all’Asp di Siracusa di liberare risorse da poter investire nella sanità provinciale”.