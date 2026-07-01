Sanità, Gennuso (FI): “In arrivo nuove ambulanze di ultima generazione per il 118 di Siracusa”

«Un potenziamento storico per il servizio di emergenza-urgenza nella nostra provincia: sono in arrivo nuove ambulanze di ultima generazione che saranno assegnate alle postazioni del SEUS 118 del Siracusano». Lo annuncia il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso.

Le nuove ambulanze sono dotate delle più avanzate tecnologie sanitarie e di comunicazione e dispongono di un allestimento di tipo MSA (Mezzo di Soccorso Avanzato), progettato per garantire elevati standard operativi in ogni scenario di intervento. I mezzi sono equipaggiati con strumentazioni di ultima generazione per il monitoraggio dei parametri vitali, la defibrillazione, la ventilazione assistita e la gestione delle emergenze tempo-dipendenti, oltre a sistemi di comunicazione che assicurano un collegamento costante con la centrale operativa del 118 e con le strutture ospedaliere.

Le nuove ambulanze saranno impiegate non solo nelle emergenze sanitarie ordinarie, ma anche in contesti ad alta complessità, come maxi-emergenze, calamità naturali e incidenti di particolare gravità. La loro configurazione consentirà al personale sanitario di operare in condizioni di massima sicurezza ed efficienza, garantendo cure avanzate già nelle prime fasi del soccorso.

«Desidero ringraziare il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, per l’attenzione dimostrata nei confronti del nostro territorio – prosegue Gennuso –. Un ringraziamento va anche al SEUS 118, la cui collaborazione è stata determinante per il raggiungimento di questo importante risultato. Si tratta di un investimento significativo che rafforza il sistema dell’emergenza sanitaria provinciale, migliora la qualità dell’assistenza e garantisce ai cittadini interventi sempre più rapidi, sicuri ed efficaci».

Le sedi destinatarie sono quelle di Siracusa, Ortigia, Augusta, Palazzolo Acreide, Sortino, Pachino e Rosolini.