Sanità in crisi, 5,8 milioni di italiani rinunciano a curarsi. Galioto (UGL Siracusa): “Servono risultati concreti sull’abbattimento delle liste d’attesa”

L’allarme arriva direttamente dall’Istat e fotografa una realtà sempre più preoccupante: nel 2024 sono 5,8 milioni gli italiani che hanno rinunciato a curarsi, pari al 9,9% della popolazione. Un dato in forte aumento rispetto ai 4,5 milioni del 2023, che conferma la crisi profonda del Servizio Sanitario Nazionale.

A commentare con toni duri è Galioto, segretario dell’UGL Siracusa, che parla di “una situazione ormai insostenibile, frutto di anni di inefficienze e mancanza di programmazione”. “La principale causa di rinuncia alle cure resta l’allungamento delle liste d’attesa – spiega Galioto – una vera emergenza nazionale che denunciamo da tempo. Riconosciamo l’impegno del Ministero della Salute, ma i risultati concreti non si vedono ancora. Serve un cambio di rotta immediato: carenza di personale, disorganizzazione e disparità territoriali continuano a lasciare milioni di cittadini senza risposte.”

L’audizione del presidente dell’Istat, Francesco Maria Chelli, davanti alle Commissioni Bilancio di Senato e Camera, ha messo nero su bianco numeri che non lasciano spazio a interpretazioni. A pesare, oltre alle liste d’attesa, sono anche le difficoltà economiche delle famiglie e la scarsa accessibilità delle strutture sanitarie, soprattutto nel Mezzogiorno.

“La Sicilia – denuncia Galioto – è uno degli esempi più evidenti di questo degrado: liste infinite, carenza di medici e infermieri, strutture obsolete. Molti cittadini sono costretti a rivolgersi al privato, se possono permetterselo, altrimenti rinunciano alle cure. È inaccettabile che la salute dipenda dal reddito o dal luogo di residenza.”

Per il rappresentante sindacale, la priorità assoluta deve essere una programmazione efficace e un monitoraggio costante dei risultati, con interventi immediati per assumere nuovo personale medico e infermieristico, e investimenti in apparecchiature di nuova generazione per rafforzare la prevenzione. “La salute è un diritto costituzionale – conclude Galioto – lo Stato e le Regioni devono garantire cure tempestive e accessibili a tutti. Non possiamo più accettare che tanti cittadini siano costretti a compiere i cosiddetti viaggi della speranza verso altre regioni per ricevere l’assistenza che spetta loro di diritto.”