Sanità italiana al collasso, UGL Siracusa denuncia “rinunce e liste d’attesa interminabili”

La sanità pubblica italiana è ormai allo stremo e i dati più recenti confermano una realtà allarmante: 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato alle cure, di cui un cittadino su dieci per motivi economici. La situazione è particolarmente critica al Sud, dove curarsi sta tornando a essere un privilegio per pochi.

A lanciare l’allarme è il segretario provinciale UGL Siracusa, Antonio Galioto, che sottolinea come l’Italia sia ultima nel G7 per spesa sanitaria pubblica pro capite e solo 14esima su 27 in Europa. La spesa italiana si ferma al 6,3% del PIL, sotto la media OCSE (7,1%) e quella europea (6,9%), con un divario di circa 43 miliardi di euro rispetto agli altri Paesi.

“Il prezzo di questa situazione lo pagano sia i cittadini sia gli operatori sanitari, ormai allo stremo”, spiega Galioto. “Liste d’attesa interminabili, personale insufficiente, stipendi fermi e carichi di lavoro insostenibili: il diritto alla salute è ormai una chimera”.

UGL lancia quindi un appello urgente: servono investimenti immediati e organici nella sanità pubblica, assunzioni di personale, aumento degli stipendi, maggiore tutela delle professioni sanitarie e cure tempestive e gratuite per i cittadini.

Il sindacato evidenzia come la prossima Legge di Bilancio rappresenti un’occasione concreta per intervenire, con risorse non solo da parte del Governo nazionale, ma anche dalla Regione Siciliana. “Ci aspettiamo misure reali e concrete. La salute non può più aspettare”, conclude Galioto, sottolineando che liste d’attesa per visite e prestazioni diagnostiche durano ormai mesi.