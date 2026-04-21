Sanità, La Vardera: “Asp di Siracusa ha esaurito scorte di cibo salva-vita per pazienti fragili. Presentata interrogazione urgente”

“Ho ricevuto la telefonata di un padre disperato perché gli è stato detto, dalla farmacia dell’Asp di Siracusa, che le scorte di cibo liquido con cui sua figlia si nutre sono finite. È inaccettabile: non viene garantito il diritto alla cura”. Lo dice in un video pubblicato poco fa il deputato regionale di ControCorrente Ismaele La Vardera, raccontando appunto la vicenda di un padre disperato, impossibilitato a garantire alla propria figlia l’accesso a un supporto nutrizionale essenziale per la sopravvivenza.

Secondo quanto riferito dal parlamentare, la donna, 39 anni, necessita di nutrizione liquida specifica, un presidio sanitario fondamentale senza il quale la sua salute sarebbe seriamente compromessa. Tuttavia, le scorte risulterebbero esaurite e la richiesta avanzata alla farmacia dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa avrebbe ricevuto risposta negativa per indisponibilità del prodotto.

“È inaccettabile che in una regione in cui il diritto alla cura dovrebbe essere garantito si verifichino situazioni del genere”, ha dichiarato La Vardera, denunciando quello che definisce un “grave vulnus nel sistema di assistenza sanitaria”. Il deputato ha inoltre annunciato la presentazione di un’interrogazione parlamentare per fare luce sulla vicenda e accertare eventuali responsabilità.

L’atto ispettivo sarà indirizzato al presidente della Regione, Renato Schifani, e all’assessore regionale alla Salute. Interrogazione in cui La Vardera chiede se il governo regionale è a conoscenza della situazione di carenza dei prodotti nutrizionali e se siano state attivate le necessarie procedure per fronteggiare la dismissione del prodotto.

“Non mi fermerò finché non ci sarà una risposta certa”, ha concluso La Vardera, promettendo aggiornamenti sull’evoluzione del caso.