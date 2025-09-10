Sanità, Madeddu (Ordine dei Medici di Siracusa): “Lo scudo penale restituisce serenità alla professione”

Lo scudo penale per i medici, approvato dal governo nazionale e limitato ai casi di colpa grave, rappresenta “un risultato importante che può restituire serenità alla professione e garantire maggiore sicurezza anche ai pazienti”. A dichiararlo è il presidente dell’Ordine dei Medici di Siracusa, Anselmo Madeddu, che analizza le conseguenze della nuova normativa.

Secondo Madeddu, la misura nasce da un dato ormai consolidato: “Il 97-98% delle cause intentate contro i medici negli ultimi vent’anni si è concluso con un’archiviazione. Questo ha generato una vera e propria patologia di sistema: la cosiddetta medicina difensiva, con prescrizioni ed esami non sempre necessari che hanno fatto lievitare i costi e allungato le liste d’attesa, andando a danno proprio dei cittadini”.

Un fenomeno che ha contribuito anche alla fuga dei giovani professionisti, sempre meno disposti ad accettare incarichi nelle aree critiche come i pronto soccorso: “Troppi rischi, dalle aggressioni ai procedimenti giudiziari infiniti, senza adeguate tutele” ha ricordato Madeddu.

Lo scudo penale, tuttavia, non basta. “Occorre intervenire anche sulle carenze organizzative e di personale – ha aggiunto –. Non si può scaricare tutto sul singolo medico: bisogna mettere in sicurezza i reparti, rafforzare gli organici e creare un sistema che funzioni. Solo così la sanità potrà essere davvero a misura di cittadino”.

Per il presidente dell’Ordine, il provvedimento del governo è dunque “un passo nella giusta direzione, ma deve essere accompagnato da riforme strutturali. Limitare la responsabilità alla colpa grave è un vantaggio non solo per i medici, ma anche per i pazienti: significa cure più sicure, meno incertezze e un sistema sanitario più efficiente”.