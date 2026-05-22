Sanità nel Siracusano, confronto tra CNA Pensionati e Osservatorio Civico: “Serve una rete vicina ai cittadini”

La sanità del futuro passa dalla medicina di prossimità, dalla partecipazione dei cittadini e da una rete territoriale capace di rispondere a una popolazione sempre più anziana e fragile. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro che si è svolto ieri tra la Direzione provinciale di CNA Pensionati e l’Osservatorio Civico di Siracusa, rappresentato dal presidente Salvo Sorbello e dalla vicepresidente Donatella Lo Giudice.

Al centro del confronto, la situazione sanitaria della provincia di Siracusa e le prospettive legate ai nuovi strumenti previsti per riorganizzare l’assistenza sul territorio. Un quadro che, secondo i partecipanti, impone una riflessione pubblica e condivisa alla luce dei cambiamenti demografici e sociali in atto.

“La situazione sanitaria nella provincia di Siracusa richiede oggi una riflessione seria, pubblica e condivisa – ha spiegato il presidente dell’Osservatorio Civico Salvo Sorbello – soprattutto alla luce dei profondi cambiamenti demografici e sociali che stanno interessando il nostro territorio. Sempre più cittadini sono anziani, sempre più famiglie convivono con problemi di non autosufficienza, cronicità e fragilità, e sempre più evidente appare il bisogno di una sanità vicina alle persone”.

Al centro dell’attenzione le Case di Comunità, gli Ospedali di Comunità e il futuro ospedale DEA, considerati strumenti fondamentali per costruire una nuova rete sanitaria territoriale. Tuttavia, secondo quanto emerso dall’incontro, tra i cittadini continuerebbero a prevalere confusione e scarsa conoscenza rispetto alle funzioni reali e ai tempi di realizzazione di queste strutture.

“Molti cittadini – ha aggiunto Sorbello – non conoscono cosa siano concretamente le Case di Comunità, quali servizi offriranno agli anziani e ai soggetti fragili, come funzioneranno gli Ospedali di Comunità o quale sarà il ruolo strategico dell’ospedale DEA per l’intera provincia. Questa mancanza di informazione rischia di alimentare sfiducia, disorientamento e distanza tra istituzioni e comunità locali”.

Un passaggio specifico ha riguardato Siracusa, dove le due Case di Comunità sono in fase di realizzazione nell’area dell’ex ONP. Una scelta che, secondo l’Osservatorio Civico, dovrà necessariamente essere accompagnata da un adeguato sistema di collegamenti pubblici, affinché le strutture possano essere realmente fruibili dai cittadini.

Nel corso dell’incontro è stata inoltre sottolineata la necessità di ripensare l’organizzazione sanitaria in una società che invecchia, puntando su servizi territoriali più forti, assistenza domiciliare, integrazione sociosanitaria e strutture accessibili anche nei comuni più periferici.

Tra le proposte avanzate anche quella di introdurre la figura del geriatra di famiglia, indicata come uno strumento utile per seguire in maniera continuativa i pazienti anziani, coordinando cure, prevenzione e monitoraggio delle patologie croniche. Una figura che potrebbe contribuire a ridurre ricoveri impropri e alleggerire il carico sulle famiglie.

Altro tema affrontato quello delle liste d’attesa, definite una delle principali emergenze per i cittadini. Secondo i partecipanti, i lunghi tempi necessari per visite specialistiche ed esami diagnostici rischiano di aggravare condizioni cliniche già delicate.

Per questo è stata rilanciata anche la richiesta di istituire i Comitati di Partecipazione previsti dalla normativa vigente, strumenti ritenuti fondamentali per coinvolgere cittadini, associazioni e realtà sociali nei processi decisionali legati alla sanità pubblica.

“La partecipazione – è stato ribadito – non deve essere considerata un atto formale, ma un elemento essenziale di democrazia sanitaria”. A chiudere il confronto il presidente di CNA Pensionati, Nino Finocchiaro, che ha sottolineato come la sfida non riguardi soltanto la costruzione di nuove strutture sanitarie.

“La sanità del futuro – ha concluso – non può limitarsi alla costruzione di nuove strutture: deve creare relazioni, fiducia, trasparenza e presenza concreta nelle comunità. In provincia di Siracusa serve oggi un grande patto territoriale sulla salute, capace di mettere al centro le persone e il diritto universale alle cure”.

Da qui l’appello ad aprire un confronto pubblico ampio e partecipato sul futuro della sanità nel territorio siracusano.